La frase que habría dicho el hijo de Valeria Mazza antes de la golpiza: "Bobito"

Habló la mamá de uno de los detenidos por la golpiza al hijo de Valeria Mazza. El joven le habría confesado ser autor del hecho que vincula a Tiziano Gravier.

Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, estaría complicado luego de que se diera a conocer el relato de uno de los jóvenes agresores. La madre del acusado rompió el silencio y reveló detalles inéditos en torno a la causa. Jesuán (uno de los acusados) no pudo contenerse y le contó todo a su mamá.

Avanza la causa de la agresión que sufrió el hijo de Valeria Mazza y las versiones de los hechos varían mucho dependiendo de quién las relate. En esta oportunidad fue Elizabeth, madre de Jesuán, quien se animó a sacar a la luz la conversación que tuvo con su hijo.

En diálogo con el diario La Capital, Elizabeth manifestó: "Lo que me contó Jesuán es que él salió a fumar y este chico, Tiziano, lo miraba. Hasta que en un momento le dijo a Jesuán: ‘¿Qué mirás bobito?’ Entonces se acercó Franco y Jesuán le dijo: ‘Este me bardeó'. Y seguro algo más les dijeron. Después pasó lo que se vio en la tele: se acercaron y le pegaron".

Según sus palabras, habría sido el hijo de Valeria Mazza el primero en lanzar un comentario ofensivo. Esto habría generado el enojo de los agresores que, sin dudas, después tuvieron una actitud completamente repudiable al pegarle a Tiziano. Sin embargo, eso no fue todo lo que reveló la mamá de Jesuán.

Elizabeth aseguró: "Mi hijo no habla así. Para él ‘Tincho’ es el apelativo de Martín y nada más. Nunca lo escuché decir ‘Tincho’ y eso que es amigo de chicos que viven en barrios privados de Funes. No es un resentido social, ni mucho menos". De esa forma, la madre de Jesuán intentó justificar que la pelea no fue por los motivos que se dieron a conocer en los medios.

Elizabeth, la mamá de Jesuán.

El relato de Jesuán sobre lo ocurrido con el hijo de Valeria Mazza

Elizabeth fue muy sincera al relatar lo que pasó en su casa cuando vieron la noticia: "Mi madre tiene 70 años y cuando vio el noticiero me dijo: ‘Qué cosa, pobre el hijo de Valeria, espero que los otros se entreguen’. Cuando Jesuán nos dijo que había sido él, a mi madre casi le agarra un ataque".

La mamá de Jesuán contó: "Llegó a casa y me dijo: ‘Mami, me mandé una cagada: le pegué al hijo de Valeria Mazza’. En el caso de Jesuán no sabemos todavía qué puede suceder". Empatizando con Valeria Mazza, la mujer aseguró: "Si a mi hijo le hubieran pegado, también me hubiera desesperado y reaccionaría con dolor e indignación".

Para terminar, Elizabeth expresó cómo lo vive su familia: "En este caso no sé qué le pasó a los chicos, creo que ni ellos lo saben. Sus hermanos están destrozados, Jesuán ocupó para sus hermanos el lugar del padre, protegiéndolos y cuidándolos. Y ahora están muy mal".