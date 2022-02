La foto de Lizy Tagliani que hizo estallar los rumores de un nuevo romance: "Conocí a mi vecino"

Lizy Tagliani compartió una foto con un hombre y los rumores por una nueva relación de la conductora se dispararon en redes sociales.

Lizy Tagliani sorprendió a todos sus seguidores al compartir una imagen en la que está acompañada por un joven vecino en su cuenta de Instagram. "Sos un encanto", escribió la conductora para acompañar la fotografía. Como no podía ser de otra manera, fueron muchos los followers que comenzaron a especular con que Lizy tiene una nueva pareja, luego de confirmar su separación de Leo Alturria.

Hace solo unos días, Lizy Tagliani reveló que tras dos años de relación, su romance con Leo Alturria había terminado. Si bien en un principio contaron que el vínculo había terminado en buenos términos, lo cierto es que con el correr de los días tanto Lizy como Alturria se destinaron picantes mensajes por redes sociales, y hasta el rugbier dio a entender que la conductora le había sido infiel. Tagliani reconoció que había "un porcentaje de verdad" en las declaraciones de su expareja.

Pero en las últimas horas, Lizy fue vinculada con otro hombre a partir de una publicación suya en redes sociales. Es que la conductora compartió una fotografía en la que está junto a su vecino y su gato, y sus seguidores rápidamente comenzaron a especular sobre su relación. "Y de repente conocí a Ragnar mi vecino que pasea en moto, me visita por el barrio, viaja en auto", escribió Lizy para acompañar la imagen, donde también aseguró que es "el gato más lindo" que vio. Para cerrar su publicación, Lizy le dejó un mensaje a su vecino: "Te quiero Mauro, sos un encanto".

Lizy Tagliani reveló qué habló con Leo Alturria

Lizy Tagliani habló con Intrusos y negó los rumores de infidelidad que deslizó Leo Alturria. Sobre las especulaciones de que quizás estaban en una relación abierta o poliamorosa, Lizy lo negó todo y también dejó en claro que no hubo infidelidades. "Nunca tuvimos ningún código. O sea, la pareja es para ser fieles y para estar bien. Uno se pone de novio y no necesita estar coqueteando y saliendo con otro, salvo que sea algo de la pareja, como las parejas swingers y eso, pero no era nuestro caso", expresó.

Cuando el movilero le preguntó a Lizy por las palabras de Leo sobre la fidelidad, ella respondió: "No me consta que me lo haya dedicado a mí ese mensaje. No me lo dijo nunca cuando hablamos por teléfono". Por último, dijo que la razón principal de su separación fue que su amor se había transformado en una amistad y que ya estaban "sin amor".