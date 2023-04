La fantasía secreta de Sebastián Wainraich y Susana Giménez: "A su casa"

Sebastián Wainraich realizó una confesión inesperada sobre una fantasía con Susana Giménez. El testimonio del actor y conductor que despertó todo tipo de reacciones.

Sebastián Wainraich se confesó en pleno vivo y contó una anécdota que nadie esperaba con Susana Giménez. El actor y conductor reveló que tuvo una fantasía con la diva desde su adolescencia hasta su adultez y que pudo cumplirla a través de un encuentro años atrás a la salida del teatro.

En el late night show Noche Al Dente, conducido por Fernando Dente en América TV, Sebastián Wainraich fue invitado para hablar de todo. En un segmento del programa, tuvo que referirse a un tema que generó cierta incomodidad. "Wainraich cumplió una fantasía de su juventud junto a una diva argentina", relató Dente sobre la consigna en cuestión.

Se trataba de Susana Giménez, por lo que el humorista comenzó a contar todos los detalles. "Susana hizo una película que se llamaba la Mary, de Daniel Tinayre, ahí ves una Susana desnuda, la película es muy dura, y se trata de que Susana se quería casar virgen", explicó en primera instancia.

"Uno de adolescente ve esa película, y quedaba totalmente enamorado de Susana. Años después de todo esto fui a actuar a Miami, me vino a ver Susana, y me di cuenta que todo círculo cierra", señaló entre risas, y frenó la anécdota ahí asegurando que no iba a decir cómo terminó ese encuentro. "Susana se fue a su casa y yo me fui al hotel, pero me llevé el recuerdo", cerró Wainraich.

El comentario menos pensado de Dalia Gutmann sobre Sebastián Wainraich: "Porquería"

Dalia Gutmann sorprendió al revelar cuál fue su respuesta cuando Sebastián Wainraich le contó que se volvería antes de tiempo de un viaje que había soñado durante años. La comediante decidió compartir una charla íntima con su pareja en plenos tiempos del Mundial de Qatar 2022.

La creadora del stand up Cosas de Minas se refirió al viaje a Qatar que Wainraich hizo para ver los partidos de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. En dicho marco, contó que el comediante sentía culpa por haberse ido un mes a otro país y por haberla dejado a ella con sus hijos.

"Él es muy culposo. Somos los dos muy culposos, pero en cosas distintas. A mí me parece una obviedad que si vos amás el fútbol, tenés la posibilidad de irte a un Mundial, no lo pensás. Pero sí, lo vivía con culpa, manifestó Gutmann, en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae. Y luego cuestionó a su pareja por haberse marchado antes de la final del Mundial: "De hecho se volvió antes; como un boludo, quiso volverse antes. Así que la final la vivió acá y se quería matar, pero bueno".

La periodista le preguntó a Dalia cómo fue el reencuentro con el padre de sus hijos, tras varias semanas sin verse, y ella respondió con un latiguillo cargado de humor: "Una porquería (risas). Él vino muy a 220 con el Mundial y estábamos en sintonías totalmente distintas, no pensaba en otra cosa. Todo el tiempo mirando videítos en el celular, fascinado, y yo era como una tía que está contenta por sus sobrinos".