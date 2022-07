La familia de Tini Stoessel se hartó de Rodrigo De Paul: “Todo tiene un límite”

El entorno familiar de la artista ya no se banca que su hija y el jugador de la Selección estén en los medios todos los días por diferentes escándalos.

La familia de Tini Stoessel no se banca la mediatización de Rodrigo de Paul.

Rodrigo de Paul está en el centro de la polémica tras las declaraciones del Chiqui Tapia sobre un posible inconveniente para disputar el Mundial de Qatar 2022. Los problemas, incluso, llegaron hasta la familia de Tini Stoessel, su actual pareja, quienes ya no soportan quedar pegados en las peleas mediáticas del jugador.

“A la familia de Tini le llegó obviamente todo lo qué pasó entre De Paul, Camila y ahora también el Chiqui Tapia. Esto último habría desatado un malestar profundo”, informó Juan Etchegoyen, en Radio Mitre.

Para ampliar la data, el periodista manifestó: “A la que menos le importa todo sería Tini, ella está sumamente enamorada de Rodrigo y ve todo con tranquilidad, pero a la familia de la cantante no le da lo mismo todo esto, no le gusta el quilombo”.

“Es más, a mi me cuentan que Tini habría tenido varías charlas con sus íntimos de este tema, ella nunca estuvo involucrada en nada polémico y no quieren que esta sea la excepción, lamento decirles que ya está sumergida en este lío hasta el cuello”, añadió Etchegoyen.

Rodrigo de Paul está caliente con Chiqui Tapia

Una persona del equipo de Rodrigo de Paul filtró que el futbolista estaría muy enojado con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien advirtió que se puede quedar afuera del Mundial de Qatar 2022 si no soluciona pronto su conflicto legal con su expareja Camila Homs, quien le está reclamando una gran suma de dinero tras su divorcio.

Esta persona conversó con Juan Etchegoyen y le brindó todos los detalles sobre la interna entre De Paul y "Chiqui" Tapia. Además, sacó a la luz una furiosa frase que el futbolista habría tirado dirigida al presidente de la AFA.

"'El Chiqui' Tapia se metió, casi como un periodista de espectáculos, en el conflicto legal de Rodrigo De Paul y Camila Homs. Tengo información caliente para aportar”, comenzó el conductor.

"Esto es un escándalo total. Me cuentan que estas declaraciones del 'Chiqui' Tapia generaron muchísimo revuelo y que tanto De Paul como todo su equipo tienen calentura total. Me cuentan que hay un enojo generalizado, que a De Paul no le habría gustado nada que el Presidente de la AFA salga a dar declaraciones sobre él, y menos que se meta en su tema personal”, sumó Etchegoyen.

En este sentido, se dice que De Paul creyó "innecesaria" la declaración de "Chiqui" Tapia sobre que podría quedar fuera del Mundial. "Hasta me dijeron una frase que también la vamos a poner en potencial, por supuesto. De Paul habría comentado una frase fuerte sobre Chiqui Tapia: 'Que se meta en sus quilombos y me deje en paz'", subrayó el conductor.