Estefanía Pasquini es la esposa de Alberto Cormillot. También es madre de Emilio Cormillot y una reconocida nutricionista, por lo cual es seguida por muchísimas personas en las redes sociales. Justamente en Instagram fue donde la protagonista decidió hacer un contundente descargo que confirmó los rumores sobre su intimidad con el reconocido doctor.

Dando por sentado que se sintieron atacados por los prejuicios que la sociedad hizo sobre la diferencia de edad entre Alberto Cormillot y ella (47 años), Pasquini lanzó: "Estamos en un mundo donde todo se discrimina, todo se juzga, todo se ataca, y en algún momento fuimos nosotros atacados por las diferencias que todos conocen... Así que otra razón más para decir... ¿Justo el discriminar? Que tengan lindo jueves".

De este modo, Estefanía Pasquini no dejó lugar a dudas: los prejuicios dolieron y la discriminación por las "diferencias que todos conocen" pegaron en la intimidad de la pareja. Más allá de todo, ambos siguen juntos pese al qué dirán y tienen un hijo en común que crece feliz con el amor de sus padres.

Alberto Cormillot sorprendió con un comunicado sobre su salud

Alberto Cormillot es uno de los nutricionistas más reconocidos de la República Argentina. Y en las últimas horas, el hombre de 84 años emitió palabras sorprendentes sobre su salud argumentando cómo hará para vivir dos décadas más (es decir, hasta los 104).

El doctor Cormillot habló con la periodista Daniela Banco bajo el marco de la presentación del stand Leamos-Bajalibros de la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Allí, marcó la importancia de mantener una buena alimentación para estirar la longevidad.

“Hay mucha información científica pero muy accesible. Alimentación para vivir más años, para bajar de peso, para bajar el estado inflamatorio, es un compendio de estilo de vida. Me preparo para llegar a los 104 años”, soltó Alberto Cormillot, quien tiene un hijo de apenas un año con la nutricionista Estefanía Pasquini.

Video: se conoció quién es la tercera en discordia entre Alberto Cormillot y su esposa

Alberto Cormillot y su esposa, Estefanía Pasquini, vivirían un momento de discordia debido a una supuesta infidelidad por parte del médico. La joven compartió un video en sus redes sociales con humor y el posteo dio que hablar.

La nutricionista compartió un video en su cuenta de Instagram donde ser pudo notar la presencia de quien sería la tercera en discordia de la pareja. En el clip, también se puede ver a Emilio, quien jugaba con sus juguetes en el piso. "Me salió medio hijo único. No anda con ganas de compartir", escribió Pasquini en su posteo.

Lo más llamativo ocurrió cuando la licenciada dio a conocer de quién se trataba la tercera en discordia, a quien solo se le veían la parte inferior de las piernas en su anterior video: era un maniquí. "Acá la explicación de la señora. Nos estuvieron preguntando qué es esta señora que tenemos acá con nosotros. Es muy gauchita, ni sí, ni no, ni nada. Pedimos una niñera low cost y nos mandaron esto de la agencia. lo bueno es que a veces tiene una mirada que no te da mucha duda si tocar o no tocar o hacer o no hacer", soltó a modo sarcástico.