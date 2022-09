La escandalosa "estafa" que generó la crisis entre Lautaro Martínez y su pareja

Un periodista de Radio Mitre reveló una escandalosa "estafa" que habría desatado una fuerte crisis entre Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, su pareja.

En las últimas horas revelaron que el escándalo entre Lautaro Martínez y su pareja Agustina Gandolfo no sería por supuestas infidelidades sino por otra cuestión. "El principal conflicto que estarían atravesando Lautaro y Agustina es económico", contó el periodista Juan Etchegoyen sobre la fuerte tensión que habría entre el futbolista del Inter y la madre de su hija.

En cuanto Agustina Gandolfo publicó una historia en la que hablaba de que el amor es "eterno" y la cuenta de Lautaro Martínez se encontraba cerrada, las redes sociales explotaron con especulaciones. La primera y más fuerte giró alrededor de una supuesta relación entre Gandolfo y Joaquín "Tucu" Correa, compañero de Lautaro en el Inter y la Selección argentina. Pero en las últimas horas surgió otro rumor.

"Cuando pregunté por la infidelidad me dijeron que el rumor da vueltas hace meses pero que el principal conflicto que estarían atravesando Lautaro y Agustina es económico", comenzó contando Juan Etchegoyen. El periodista agregó que le sorprendió esta situación dada la actualidad de Martínez, que atraviesa un gran presente en el Inter. En ese sentido también contó que lo asombró aún más cuando le mencionaron otra cuestión muy fuerte: "Me hablaron de estafas".

"Según la información que tengo, a mi me dicen que Agustina lo habría estafado a Lautaro en estos últimos tiempos y es por eso que la relación estaría muy tensa aunque ellos lo nieguen", concluyó el periodista de Radio Mitre. Para cerrar, Etchegoyen reveló que la infidelidad no habría solo por parte de ella sino que el futbolista también habría estado con otra mujer. Pese a que el periodista marcó que Martínez y Gandolfo podrían tener una relación abierta, según la información a la que pudo acceder no sería el caso del futbolista y la madre de su hija.

El descargo de Lautaro Martínez en redes

Lejos de hacerse el desentendido de los fuertes rumores que protagonizó en las últimas horas, Lautaro Martínez compartió una imagen con su pareja y un duro descargo: "Gente, ¿por qué inventan historias? ¿Separación? Con mi mujer estamos juntos y bien. No hay nada que explicar ni que aclarar". "Somos felices, dejen disfrutar nuestros momentos. No consuman pelotudeces ni noticias falsas. ¡Buen martes!", agregó el futbolista del Inter.

Por último, el propio Lautaro Martínez aprovechó para dejar en claro qué sucedió con su perfil de Instagram. "Ayer por la noche me intentaron hackear y me cerraron la cuenta. Esta mañana la pude recuperar, ¡gracias a Dios!", explicó el deportista, buscando dar por terminados los rumores sobre problemas con su esposa y su compañero Joaquín "Tucu" Correa.