La emotiva foto de Abel Pintos con su esposa: "Gracias por la felicidad"

El famoso cantante compartió una particular imagen con Mora Calabresse y conmemoró una fecha muy especial.

Abel Pintos compartió una particular foto con su esposa y conmovió a sus millones de seguidores en Instagram. En el marco de una fecha muy especial para la pareja, el cantante le dedicó unas emotivas palabras junto a una tierna postal.

En el marco de su primer aniversario de casados, el intérprete de Pájaro Cantor y La Llave compartió una emotiva postal junto a Mora Calabresse y le dedicó unas sentidas palabras. Al cabo de unos minutos, el posteo sumó miles de likes y cientos de comentarios celebrando el amor de la pareja.

“¡Feliz primer aniversario de casados mi amor! Gracias por la felicidad diaria de la vida compartida con vos y nuestros hijos @moracalabrese. Te amo”, escribió Pintos junto a una postal en donde se puede ver a la pareja mirándose con ternura. En esta dedicatoria, Abel hizo referencia a Agustín, el bebé que tienen en común, y a Guillermina, la hija de Mora que el cantante adoptó como propia.

El problema de Abel Pintos con su esposa Mora Calabrese: "Ya está"

Abel Pintos reveló detalles de su relación con su esposa Mora Calabrese, con quien se casó en septiembre de 2021. En su visita a La Peña del Morfi, programa que conduce Jey Mammón por Telefe, el reconocido cantante explicó cuál fue el problema que tuvieron antes de contraer matrimonio.

Consultado por cómo fue que conoció a su pareja, Abel indicó que la primera vez que se vieron fue durante un show en Pampa del infierno, provincia de Chaco: "Ella es de Resistencia y de casualidad fue a acompañar a una amiga que iba por una empresa que sponsoreaba ese festival".

Asimismo, el músico recordó que Mora estaba casada, por lo que se le hizo más difícil profundizar la relación: "Yo dije ‘Bueno, listo, ya está'". Y precisó que "varios años después, incluso varios años después de su divorcio" lograron dialogar nuevamente. Sin embargo, tiempo después, se les presentaron algunos inconvenientes: "Tuvimos un montón de años de idas y vueltas".

En dicho marco, Jey Mammón le consultó el motivo por el que esperó seis años a Mora, con quien hoy comparten a Agustín como hijo, que nació antes de que la pareja contrajera matrimonio: "La forma más certera explicarle y contarle a ella qué me pasó es que me modificó". "Cuando la conocí, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo", advirtió.

Finalmente, Abel Pintos señaló que su esposa también debió tener paciencia para concretar la relación: "Fue hasta el día en que dijimos ‘Tenemos que arrancar esto, no podemos ser tan pavos los dos’. Y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a comenzar un camino y que ya no nos íbamos a separar".