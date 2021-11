La emoción de Pablo Echarri tras las elecciones: "Peronismo vivo"

El actor Pablo Echarri compartió un mensaje de aliento para el Frente de Todos en las redes sociales, luego de la intensa jornada electoral.

Luego de los resultados de las elecciones legislativas y después de una intensa jornada para el Frente de Todos, el actor Pablo Echarri publicó un emotivo mensaje de apoyo peronista para todos sus seguidores. El tuit se viralizó de manera instantánea y fueron muchos los usuarios que replicaron el aliento virtual destinado al Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Y el peronismo? Vivo. Siempre", expresó Echarri acompañando su mensaje con los clásicos dedos en V del peronismo. Meses atrás, después de las elecciones PASO Echarri había tuiteado: “Más serenos y con la claridad del mensaje expresado en las urnas, el gobierno debe ratificar e intensificar el rumbo de crecimiento y recuperación del salario. La sociedad debe darle un voto de confianza. La salida de esta crisis es con el Frente de Todos”.

El compromiso político de Pablo Echarri

Pablo Echarri desde hace muchos años expresó su acompañamiento a Cristina Kirchner y, justamente, su tuit fijado, reza un mensaje dedicado a Néstor Kirchner: “Este hombre me enseñó que el miedo no es una opción a la hora de defender mis intereses y los de mi familia. Que la política es una herramienta maravillosa. Y a darme cuenta de que, en verdad, soy libre”.

Hace más de 10 años, Echarri es parte de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI) como tesorero y, recientemente, expresó sus aspiraciones políticas: "Estar trabajando con lo que es el sector privado y luego, a la vez, con el sector político es un poco difícil... Pero no lo descarto. Es una carrera de largo aliento, a mis 60 años tal vez pueda llegar a tener posibilidad de poder despuntar el vicio en el aspecto político”.

“Está dentro mío. Ya los 14 años de Sagai han definido a un político de alguna manera, con el deseo y el placer que me causa hacer política. Utilizar la herramienta política para cambiar la realidad, porque lo que hacemos con mis compañeros de Sagai es cambiar la calidad de vida del colectivo. Es algo fáctico y palpable”, agregaba. Además, en la mesa de Mirtha, reflexionó sobre cómo cambió la forma de debatir sobre política: “Yo en algún momento me he encontrado discutiendo de una forma bastante férrea y he aprendido. Fui puliendo algunos argumentos, intentando siempre no hacer sentir mal al otro, no herirlo”.