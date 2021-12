La emoción de Adrián Suar a horas de Navidad: "Te amo"

Adrián Suar dedicó un hermoso posteo a horas de la llegada de la Navidad.

Adrián Suar está terminando un año agitado en lo laboral, tanto por el difícil rating de El Trece como por su trabajo en teatro y su rol como director en una nueva película. Aprovechando el afloje de actividades en la última semana del año, el gerente de contenidos se dio el tiempo para dedicar un emotivo posteo en redes sociales a una persona muy especial.

En su cuenta de Instagram, @elchuecosuar, el también actor publicó una foto en la que se lo ve muy sonriente junto a su hija Margarita, producto de la relación con la actriz Griselda Siciliani. Junto a la imagen en las que ambos hacen gestos con los dedos de sus manos, "El Chueco" escribió un hermoso mensaje sobre el camino que recorre su hija.

"Feliz de verte crecer cada día. Orgulloso de lo hermosa persona que sos, Marga. Te amo, hija", escribió Suar junto con un emoji de corazón. El posteo no tardó en recibir miles de reacciones y comentarios. "Esta divina Margaaa !! Abrazos a los dos!", escribió entre ellos Diego Torres. Otros colegas como Joaquín Furriel y Leticia Bredice reaccionaron también con emojis de corazón. Por su parte, Griselda Siciliani también optó por los corazones rojos y agregó dos emojis de las manos en posición de rezo.

Griselda Siciliani reveló el escándalo por el que se separó de Adrián Suar

Invitada a Los Mammones (América TV), la actriz de 43 años se sinceró en el programa conducido por Jey Mammón y habló de todo. Aunque el intenso capítulo de su vida con "El Chueco" ocupó buena parte de la divertida entrevista en el estudio del canal, ella se abrió y no tuvo problemas en opinar acerca de otras situaciones también.

Acerca de la ruptura con el productor estrella de El Trece, la artista se sinceró en Los Mammones e indicó que "uno tiene muy vistas las separaciones más tortuosas, pero también hay otro tipo. Si tenés hijos, está bueno elegir ese camino". Y reconoció que la hija de 9 años que llevan en común hace que tengan que dialogar de la mejor forma posible: "Tratamos de consensuar por el bien de los tres y especialmente el de Margarita (Kirzner). Es fuerte tener un hijo".

Más allá de todos los inconvenientes, la ex Patito Feo (El Trece) trató de desdramatizar la cuestión: "No sé si hay algo que tengo de confianza por una red familiar, pero no lo siento como un fracaso. Yo digo estoy muy cancheramente porque me tocó una buena persona", aunque también aclaró que "hay gente que de golpe se vuelve desconocida".

A pesar del testimonio de la protagonista, en las últimas horas se conoció que hubo una "guerra de egos" entre Siciliani y Suar que terminó de quebrar un vínculo que igualmente ya estaba desgastado desde antes. En 2016, ella fue la figura excluyente de Educando a Nina (Telefe), que arrasó en el rating con la telenovela de su entonces pareja Los ricos no piden permiso (El Trece).