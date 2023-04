La edad de Ricardo Darín: cuántos años tiene el famoso actor

Ricardo Darín es un actor emblemático, cuyos trabajos han trascendido generaciones argentinas. Su participación en películas premiadas le dieron mayor popularidad internacional, aunque siempre fue profeta en su tierra. Los detalles de su vida personal.

Ricardo Darín es uno de los actores del momento, no importa cuando leas esto: su participación en películas multipremiadas le dio aún más visibilidad y trascendencia internacionalmente, aunque desde el momento de su debut siempre fue reconocido y aclamado en Argentina. Recientemente fue nominado a los premios Oscar con la película "Argentina, 1985" en la que se abordó la temática de los juicios a las juntas militares luego de la dictadura cívico militar de 1976.

Tuvo grandes romances con primeras figuras del país, como Susana Giménez, y su vida siempre estuvo en el centro de la escena a pesar de mantener un perfil bastante humilde del que se hace cargo. Te contamos los detalles de la vida personal de Ricardo Darín.

¿Cuántos años tiene Darín? Su biografía

Ricardo Darín nació el 16 de enero de 1957 en Buenos Aires, por lo que tiene actualmente 64 años. De familia de artistas, ya que es hijo de Ricardo Darín (padre) y hermano de Alejandra, a los diez años debutó en teatro junto a sus padres. Con dieciséis, apareció en los programas Alta Comedia o Estación Retiro. Además, protagonizó varias telenovelas de Alberto Migré, el mayor realizador argentino de telenovelas.

La carrera artística de Ricardo Darín

Su máxima popularidad llegó luego del 2000 cuando interpretó al estafador Marcos en la película Nueve reinas. Un año después rodó La fuga y El hijo de la novia, junto a Héctor Alterio. La película fue nominada como Mejor película de habla no inglesa en la edición del año 2002 de los Óscar. Desde allí, no pararon de sumarse los éxitos a su carrera: en 2009 protagonizó El secreto de sus ojos, galardonada con el premio Óscar a la mejor película de habla no inglesa.

Participó en más de cuarenta largometrajes, entre los que se incluyen los grandes éxitos Relatos salvajes, Luna de Avellaneda, Elefante blanco, El aura, Carancho, Un cuento chino, La Odisea de los Giles y Tesis sobre un homicidio.

Los premios de Darín

Su participación en Argentina, 1985 le valió una nueva nominación.

El reconocido actor ganó 5 Cóndor de Plata por El mismo amor, la misma lluvia, Nueve reinas, El hijo de la novia, El aura y El secreto de sus ojos. Años más tarde obtuvo el premio Goya, de la mano de Truman: la misma obra, dirigida por Cesc Gay, también le hizo ganar una Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, un Premio Forqué, un Feroz, un Gaudí y un Premio en el Festival de Cine de San Sebastián.

Esta lista de multipremiaciones se corona con 2 Premios Sur, 5 Premios Konex, 3 San Jorge de Cine, 1 ACE de Nueva York, 1 Premio Platino de Honor y 1 premio en los festivales de Biarritz, La Habana y en la Semana Internacional de Cine de Valladolid.