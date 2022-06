La dura confesión de El Polaco sobre su infancia: "Trato de olvidarme"

En una reciente entrevista, el cantante se sinceró sobre el complicado momento que atravesó en su infancia con su papá.

A meses de que se cumpliera el primer aniversario de la muerte de su papá, "El Polaco" publicó su disco El Ángel que me guía del cielo, un álbum exclusivamente dedicado a su padre. Sin embargo, detrás de la emotiva historia que inspiró al trabajo de estudio, existe el relato de una infancia de carencias y dificultades. Precisamente, el cantante se refirió a este complicado momento de su vida y aseguró que se "hizo solo".

En un reciente diálogo con Teleshow en el marco del lanzamiento de su álbum, "El Polaco" se sinceró sobre su infancia y aseguró que se trataba de un tema "que no le gusta mucho remover". En repetidas ocasiones, el cantante confesó que su papá luchó contra las adicciones durante muchos años y que, incluso, esta enfermedad lo llevó a estar ausente en varios periodos de su vida. Pero para "El Polaco" este nunca fue un limitante a la hora de acompañar a su progenitor.

"Él siempre fue un loco. No se cuidaba su salud. Siempre pensaba que era inmortal. Si bien la depresión y las adicciones (para la gente que está del otro lado) llena el vacío por momentos, trae más depresión y cosas más tristes", reveló el cantante en una entrevista con LAM el año pasado. Sin embargo, en diálogo con Teleshow, demostró que ahora podía ver la situación desde otra perspectiva: "Lo extraño un montón, y pude entender muchas cosas con este mensaje de irse tan rápido, para que pueda tratar de no cometer sus mismos errores".

En este marco, "El Polaco" habló específicamente sobre su infancia y cómo logró salir adelante pese a la cantidad de dificultades que se le presentaban. "Yo trato siempre de olvidarme, porque es una etapa que ya cerré en mi vida, y que no me gusta remover. Lo bueno es que uno puede salir adelante y puede ver la luz con la ayuda de Dios, que esos chicos que ven todo oscuro sepan que pueden salir adelante.", aseguró y añadió: "Yo siempre digo que Dios le da pan no al que no tiene dientes, sino al que tiene hambre y ganas".

"No es fácil pero tampoco imposible. Y a medida que uno va creciendo y va logrando cosas, es más lindo cuando no te lo regalaron y te lo ganaste. Yo no soy 'hijo de...', me hice solo, gracias a Dios que me fue guiando, y a mis padres que, como pudieron, me enseñaron el camino", aseguró sobre su lucha para salir adelante y luego se refirió específicamente a su papá. "Capaz que mi viejo no fue el padre que te acompañaba al colegio todos los días, pero el chabón como podía, en su locura, en sus mambos, me tiraba un par de tips para que pueda ser lo que soy", concluyó.

Convivir con la pérdida: el gran dolor de "El Polaco"

En junio del 2021, "El Polaco" enfrentó una de las pérdidas más difíciles de su vida: su papá fue hallado muerto en su casa a los 59 años. A un año de este suceso, el cantante se expresó sobre cómo transita su duelo todavía: "Lo sueño siempre. Es terrible. Y me levanto con angustia. Soñé que charlamos y que en un momento él se estaba despidiendo y yo le decía: “No, no te vayas”. Y me levantaba como si lo tuviera al lado mío, abrazándome. Y se tenía que ir. ¿Y viste cuando sentís que se te va algo, que te levantás con esa angustia que te mata?".

"Trato de no pensar mucho porque si pienso, uno se va maquinando, y a veces hay que cortar algunos pensamientos", sentenció "El Polaco" sobre la pérdida de su papá.