La drástica decisión de Andrés Nara para unir a su familia: "No conozco a las nenas"

El padre de Wanda y Zaira Nara invirtió millones de pesos en una iniciativa para que su familia se reúna.

Andrés Nara adquirió la casa donde Wanda y Zaira crecieron de niñas, para festejar las fiestas de fin de año en familia. El padre de las famosas hermanas se explayó sobre sus intenciones al comprar la propiedad donde vivió con Nora Colosimo, madre de las celebridades, y sus hijas.

"Vivimos ahí cuando mis hijas eran chiquitas. La vendí en un momento complicado económicamente y la pude volver a comprar hace dos meses. Zaira se emocionó mucho cuando la volvió a ver. Es el lugar que nunca olvidé y al que siempre quise volver", comenzó su relato Nara, en diálogo con Clarín.

El padre de Zaira y Wanda continuó sobre las intenciones de la mayor de sus hijas en cuanto a la nueva adquisición de la familia: "La idea de Wanda es venir a pasar Navidad acá. Además, el 10 de diciembre es su cumpleaños y el mío es el 24 de diciembre. Si se da vernos, nos veremos, esto tiene que ser de mutuo acuerdo".

"Yo no conozco a las nenas, son mis nietas, considero que por la relación y la situación, tendremos la oportunidad de vernos. Más allá de las relaciones, que no fueron ni complicadas ni dramáticas, espero que este año la Navidad me regale poder conocer a Francesca e Isabella", cerró su descargo Andrés Nara, sobre la sorprendente realidad de que aún no conoce a sus nietas de 6 y 5 años.

Las palabras de Andrés Nara sobre el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Hace algunas semanas, el padre de Wanda y Zaira se refirió al conflicto marital de la mayor de sus hijas con su esposo, por una infidelidad del futbolista con "La China" Suárez. "Me preocupé y me dolió el comportamiento de Mauro porque siempre se ha portado muy bien con los hijos de Maxi. No he apostado mucho por la relación desde el comienzo, pero no estaba en lo correcto. No tengo una buena relación con Icardi y prefería a Maxi López porque es el padre de los chicos y quería que estuvieran a gusto. Igual estoy feliz de que estén bien, yo quería esto por los niños", lanzó.

"Descubrí todo por la tele. Hablé de Mauro con mi novia de que a pesar de ser jugador de fútbol y tener la reputación que tiene es fiel, y entonces pasó esto. Parece que atraíamos la mala suerte", cerró Nara.