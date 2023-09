La dolorosa muerte que golpea a Marcelo Tinelli: "La veo y lloro"

El famoso conductor hizo un peculiar posteo en sus redes sociales en donde recordó a su ser querido.

En medio del éxito del Bailando 2023, Marcelo Tinelli enfrenta una dolorosa muerte. El famoso conductor contó la situación en sus redes sociales y generó gran conmoción entre sus seguidores.

Tinelli subió una serie de historias en Instagram en donde recordaba a su abuelo, quien falleció hace muchos años atrás. “Hoy cumpliría años mi ‘Abulo’. El de las historias inverosímiles, el del ritual de Papá Noel, el que cantaba después de comer, el emprendedor, el dulce, el calentón, el de los habanos, el del vino tinto tomado en bota”, empezó por decir Marcelo en la publicación donde mostró una foto de su querido familiar.

La historia que compartió Marcelo Tinelli sobre su abuelo.

"Vives en mí, para siempre, Abulo querido. Y que vivan Pamplona y las corridas de San Fermín”, sentenció honrando las raíces familiares. Una horas más tarde, siguió con su nostalgia y dejó entrever sus emociones más profundas en ese día: "En este sábado nublado, mientras me acuerdo de mi abuelo, se me viene esta película a la cabeza, que para mí es la mejor que vi en mi vida. La veo y lloro. Historias, relatos de un padre que ya no importan si son reales o fantasiosas, solo quiero que me las cuente. Él fue para mí EL GRAN PEZ".

Fuerte denuncia de un participante del Bailando 2023: "Me amenazaron"

El Bailando 2023 es un histórico ciclo de baile conducido por Marcelo Tinelli que este año se está emitiendo por la pantalla de América TV. Desde su estreno, logró un alto número de rating, y noche a noche, los participantes sorprenden al público con peleas, escándalos o anuncios sorpresivos. Esta vez, uno de los concursantes dejó sin palabras al conductor y a toda la audiencia al confesar la fuerte amenaza que recibió por parte de dos integrantes del programa.

Se trata de Kennys Palacios, el mejor amigo y estilista de Wanda Nara, que actualmente está participando en el certamen de baile. Justo antes de desplegar su coreografía en la pista de baile, le pidió a Tinelli si podía prestarle el micrófono para decir unas palabras. Acto seguido, denunció que dos figuras del certamen lo amenazaron detrás de escena.

"¿Puedo hacer una denuncia?", preguntó el influencer. "Sí, ¿cómo no? Es un programa de denuncias. Atención, último momento... denuncia de Kennys Palacios", anunció el conductor. "Recién detrás de cámaras me agarraron Guido Zaffora, Noelia Pompa y me amenazaron", aseguró el amigo de Wanda. Luego, detalló cómo fueron esas amenazas: "Me dijeron que Zaira (Nara) me iba a regalar la nota y que después me iban a hacer mierda".

"¿Si te regalaban nota te iban a hacer mierda?", preguntó Tinelli. Palacios asintió y concluyó: "Sí, Guido Zaffora y Noelia Pompa. Yo creo que hoy la rompemos junto a More. La verdad es que la primera vez estaba nervioso, cagado en las patas. Ahora espero que podamos disfrutar el baile juntos".

Tal como le habían advertido, Zaira le dio un 10 de puntaje. "Vi una destreza que a mi me encantó. Más allá de los sentimientos que tengo hacia Kennys, nunca dejó de bailar. Estuviste más suelto que la primera gala", manifestó la hermana de Wanda, quien actualmente está reemplazando a "Pampita".