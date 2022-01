La dolorosa carta de Cande Tinelli a su mamá: "Pedirte perdón"

A través de sus redes sociales, la cantante mostró el pedido de disculpas que le hizo a su mamá luego de una situación personal que vivió con su progenitora.

Luego de acompañar a su mamá en su difícil diagnóstico médico, del cual se encuentra en recuperación actualmente, Cande Tinelli vivió una situación que la angustió bastante con respecto a su progenitora, Soledad Aquino. Por este motivo, la cantante decidió hacer pública la manera que buscó para intentar reconciliarse: una carta escrita a puño y letra.

Aunque la hija de Marcelo Tinelli no quiso entrar en detalles sobre el motivo que la había llevado a disculparse de manera epistolar, si quiso mostrar sus emociones y develar cada palabra que le había escrito a su mamá. Así es como, a través de sus historias de Instagram, Candelaria Tinelli compartió su carta de perdón.

"Ma, anoche vine a pedirte perdón, pero ya estabas dormida. No te quería tratar mal", iniciaba la carta que la influencer había escrito en un papel liso y con una fibra azul. "No quiero que pienses que no te quiero ver feliz... todo lo contrario, perdón si no te lo puedo demostrar, pero sabelo que no es así", continuaba con mucho sentimiento la dedicatoria de Candelaria a Soledad Aquino.

"Te prometo tratar de cambiar, cueste lo que me cueste. Te amo mucho y perdón de nuevo. Espero que me entiendas", finalizaba la carta firmada por "Lelé", nombre artístico que utiliza Tinelli para desempañar su carrera musical. Aunque si bien, posteriormente, la artista no contó más detalles al respecto, parece que fue un gesto que le nació luego de una fuerte discusión con su mamá, en donde, aparentemente, ella le recriminó a su hija que "no quería verla feliz".

Peleas y reconciliaciones: el presente amoroso de Cande Tinelli

A mediados de enero, Cande Tinelli y Coti Sorokin generaron grandes rumores de separación luego de eliminar todas las fotos en conjunto que tenían en sus redes sociales. En ese entonces, la pareja llevaba poco menos de un año en conjunto y siempre se habían mostrado muy enamorados, por lo que esta repentina situación alertó a muchos de sus seguidores.

Sin embargo, pese a que los cantantes no dijeron nada al respecto y sus fotos en Instagram no volvieron a aparecer, "Lelé" tuvo un gesto que demostraría que hubo reconciliación. A través de sus redes sociales, mostró una historia en donde se podía ver al intérprete de Canción de Adiós, cenando junto a ella, por lo que, o finalizaron en buenos términos o volvieron a apostar por el amor en conjunto.