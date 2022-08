La determinante decisión de Camila Homs con su abogado: "Se pudrió todo"

La infleuncer decidió romper los vínculos con su representante legal luego de una fuerte acusación.

En medio de las negociaciones con Rodrigo de Paul para la manutención de sus hijos, Camila Homs tomó una determinante decisión con su abogado. Según trascendió, la influencer protagonizó una acalorada discusión con su representante legal y cortó su vínculo de forma definitiva.

Según informó Rodrigo Lussich en su cuenta de Twitter, Camila Homs se habría desvinculado de su abogado, el Doctor Trimarco de una forma escandalosa. Al parecer, la infleuncer acusó a su representante de no cumplir con los acuerdos de confidencialidad y, posteriormente, él acusó que Homs se negó a pagar sus honorarios profesionales por esta misma causa.

"Se pudrió todo entre Camila Homms y su (ex) abogado Trimarco. Ella le mandó carta documento y alega que él no cumplió acuerdos de confidencialidad. Pretendía no pagarle por llegar a un acuerdo privado con De Paul por su lado. Escándalo", escribió el conductor de Socios del Espectáculos en cuenta de Twitter. A continuación, compartió el comunicado del Estudio Trimarco, en donde el abogado acusaba el incumplimiento de los pagos.

"El día de hoy, 2 de agosto del 2022, he recibido una carta documento de parte de la Sra. Homs, donde en uso de su derecho constitucional a elegir a su abogado patrocinante, revoca mi carácter de abogado y pretende anular el convenio de honorarios suscripto", dice el comunicado oficial que publicó el estudio de abogado en donde trabaja el Dr. Trimarco. "Alegando circunstancias falsas, y demostrando un enojo por la repercusión mediática que su causa generó en los medios de comunicación, desconociendo que las partes involucradas son públicas", culmina la publicación que generó un nuevo escándalo.

El papá de Camila Homs rompió el silencio sobre Rodrigo De Paul: "Tiene que dejarse de joder"

El papá de Camila Homs rompió el escándalo en medio de las negociaciones de su hija con Rodrigo De Paul. El exsuegro del famoso futbolista opinó sobre la polémica separación, de las mediaciones por la manutención económica de los dos hijos que tienen en común, y el rumbo mediático que tomó la carrera de De Paul tras confirmar su relación con Tini Stoessel.

Tras la polémica entrevista que el futbolista brindó en América TV, Horacio Homs brindó una nota con Intrusos y habló sobre el escándalo en el que están envueltos su hija, Camila, y Rodrigo De Paul. "A ningún padre le gusta ver sufrir a un hijo, esa es la realidad, pero son cosas que pasan y no tengo dudas que Camila va a salir adelante", empezó por decir el papá de la influencer.

Sobre el accionar de Rodrigo De Paul frente a los medios, Horacio se mostró bastante empático con el exfutbolista: "Me sorprendió, pero hay que comprenderlo a él también. Rodrigo es muy buen chico, está solo en Europa y tuvo muchas emociones juntas". "Creo que también hay que ponerse en el lugar de él: tuvo la Selección, fama, buena posición económica... Fueron muchas cosas de repente y creo que lo desbordó demasiado", amplió.

En ese sentido, el papá de Camila Homs negó los rumores y aseguró que no hay ninguna chance de que el conflicto entre la expareja le impida a De Paul viajar a Qatar para el mundial. "Rodrigo tiene que dejarse de joder y pensar en el Mundial. Tiene que bajar su exposición", lanzó y luego determinó: "Ni a mí ni a Camila se nos pasaría por la cabeza hacer una demanda o una denuncia penal para dejarlo afuera de ese certamen que es tan importante para él. Va a jugar el Mundial y la va a romper, como lo viene haciendo hasta ahora"