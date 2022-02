La desgarradora muerte que golpea a Susana Giménez: "Eras parte de mi felicidad"

En medio de su viaje a Buenos Aires para despedir a esta persona, Susana Giménez le dedicó un desolador mensaje a través de sus redes sociales.

A lo largo de su extensa carrera en televisión, Susana Giménez supo establecer diversos vínculos con muchas personas de la farándula, sin embargo, los verdaderos amigos son muy pocos y perderlos resulta sumamente doloroso. En los últimos días, la conductora sufrió la muerte de una persona muy cercana, tanto así que decidió hacer público su amor a través de un emotivo posteo en sus redes sociales.

Susana Giménez es una usuaria habitual de las redes sociales, día a día comparte con sus millones de seguidores sus rutinas diarias, algunos recuerdos de su amplia carrera o incluso enseña los detalles de las reuniones a las que asiste. Sin embargo, en esta ocasión, la estrella de Telefe decidió utilizar su perfil público en Instagram para dedicarle el último adiós a un querido amigo que la acompañó durante muchos años.

Se trata de Jorge Pet Figueroa, el querido amigo que acompañó a Susana Giménez desde sus inicios en la carrera. Lo cierto es que el mediático se encontraba internado en el CEMIC desde hacía unas semanas y los detalles de su salud se mantenían en privado, pero enterarse del delicado estado de su amigo fue motivo suficiente para que la conductora pusiera en marcha su avión privado y viajara a Buenos Aires para acompañarlo en este complicado momento. Así es como, luego de una larga disputa entre la vida y la muerte, Pet Figueroa falleció.

"Hoy despido a mi adorado amigo del alma y hermano de la vida Pet Figueroa. No tenés idea de cómo te voy a extrañar", empezó por escribir Susana en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotografías en donde se la ve en diversas situaciones junto a su amigo. "Eras una parte muy importante de mi vida, de mi felicidad. Siempre atento a contestar todas mis dudas con ese humor tan particular tuyo... Jamás te voy a olvidar", finalizó su posteo Giménez. Posteriormente, la diva no volvió a mostrarse activa en redes, por lo que parece que prefiere atravesar su duelo en soledad.

Susana Giménez vuelve a la televisión: los detalles

Luego de haberse alejado de la pantalla chica durante dos años y enfocarse en el cuidado de su salud frente a la situación sanitaria, todo indica que Susana Giménez estaría en tratativas para regresar a la pantalla chica.

Según dio a conocer el Diario Show hace unas semanas atrás, la conductora se habría reunido con Darío Turovelzky, el CEO de Viacom, y con Guillermo Pendino, director de contenidos de Telefe, para definir su futuro dentro del canal de la familia. Al parecer, Susana saldría al aire en un formato semanal para poder aguantar el ritmo y además realizaría algunas colaboraciones con otros formatos.