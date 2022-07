La desgarradora despedida de Cacho Fontana en su última aparición pública: "Tengo ganas de seguir"

El locutor conmovió a todos con su mensaje poco antes de morir. Cacho Fontana y su conmovedora entrevista meses antes de su fallecimiento.

Cacho Fontana murió el pasado 5 de julio y dejó un gran vacío en los medios argentinos. De hecho, poco tiempo antes de su muerte, brindó una entrevista en la que hizo un repaso de su vida y dejó en claro que quería seguir trabajando más allá de su edad (90).

"Parece mentira, nunca me imaginé llegar a esta edad. Le doy gracias a Dios por poder estar bien y, también, por atesorar el firme deseo de seguir viviendo en estas condiciones. Por otra parte, tengo ganas de seguir trabajando, es un deseo que solamente se ha visto cercenado por esta terrible pandemia que azotó a todo el mundo", expresó Cacho Fontana en diálogo con Diario Crónica, el pasado 23 de abril.

A menos de tres meses de su muerte, Cacho Fontana recordó su trayectoria y reconoció: "Solamente me ha faltado viajar a la luna. Además, el acompañamiento que he tenido de mi padre ha sido decisivo en todo sentido. La profesión me ha permitido recorrer el mundo. ¿Qué más puedo pedir? Soy un tipo profundamente agradecido a la vida. Recordemos la repercusión que tuvo, en su momento, el programa Odol pregunta. Marcó, no tengo dudas, un gran capítulo en la tele".

Cacho Fontana y su conmovedora entrevista meses antes de su fallecimiento.

"He compartido espacio laboral con inolvidables compañeros. A modo de ejemplo, el Gordo José María Muñoz. Con su impronta, La Oral Deportiva hizo época. Por otra parte, él siempre me pedía para colaborar en su ciclo, circunstancia que significaba para mi una enorme alegría. Trabajé durante 18 años en Radio Rivadavia. Al mismo estudio en donde hice hice el Fontana Show, hace poco, se lo bautizó con el nombre de Cacho Fontana. Significa para mí, en definitiva, demasiado premio. Sobre todo para alguien como yo, un humilde laburante que hacía sus tareas con tanto amor", supo manifestar Cacho Fontana, quien sentó un precedente en la historia de la locución nacional.

La triste despedida de Silvio Soldán

Silvio Soldán fue protagonista de una triste despedida. En las últimas horas, la muerte lo tocó de cerca y sufrió las consecuencias de perder un ser querido. "Esto era una muerte anunciada", destacó el conductor.

La persona a que hizo alusión Silvio Soldán es Cacho Fontana, el histórico locutor que murió el pasado 5 de julio de 2022 a los 90 años. El exlíder de Feliz domingo para todos se mostró "angustiado" y expresó sus sensaciones tras semejante pérdida.

“Lo quería mucho, aunque esto era una muerte anunciada porque hace bastante tiempo que estaba mal y la cosa se iba agravando”, manifestó Silvio Soldán, en diálogo con C5N. A su vez, el conductor agregó: "Cacho Fontana es un número uno absoluto, indiscutido. Fue el gran locutor que tuvo la radio y que tuvo la televisión”.