La China Suárez reaccionó por la condena a las asesinas de Lucio Dupuy: "Mierdas"

La joven hizo alusión al caso de Lucio Dupuy en sus redes sociales y soltó un contundente mensaje al respecto. "La China" Suárez le dedicó un sentido posteo a la memoria del niño asesinado por su madre y su pareja tras la condena.

Eugenia "La China" Suárez reaccionó a la condena que recibieron las mujeres que le quitaron la vida a Lucio Dupuy. La actriz deseó haber visto las caras de la madre y madrastra del niño cuando se anunció que tendrían cadena perpetua y le dedicó un amoroso mensaje a Lucio.

"Nunca esperé tanto una sentencia. Me hubiera gustado que estuvieran ahí las asesinas y verles las caras bien clarito cuando les decían la condena", soltó Suárez en una de sus historias de Instagram en alusión a la ausencia de las asesinas en el momento en que se anunció el veredicto judicial.

La expareja de Benjamín Vicuña también dedicó un posteo de su feed de Instagram a Lucio, en el que compartió una foto del niño y escribió: "Lucio me duele desde lo más profundo del corazón. El infierno que le hicieron vivir estas dos mierdas (porque no pienso usar la palabra 'madre'). El calvario que vivió, pero no sólo el día que lo mataron. Lucio fue a la guardia más de 5 veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Iba al colegio y a casa de sus amiguitos famélico porque no le daban de comer".

"Una jueza (otra mierda) decidió que esa 'mujer' estaba capacitada para vivir con Lucio, y le dio la tenencia, a pesar de todas las alertas. No puede volver a pasar, por favor, cuidemos las infancias. Estemos atentos, no miremos para el costado. No solo con nuestros hijos, puede haber un Lucio más cerca de lo que te imaginas.", agregó la actriz preocupada, seguramente interpelada con este caso de manera especial ya que es madre de tres niños: Rufina, Magnolia y Amancio.

Suárez manifestó su deseo por que las dos condenadas nunca más salieran de la cárcel y que cumplan sus condenas en celdas separadas. "Les deseo lo peor, si, lo peor. Y no me vengan con que no hay que desear el mal, a veces no se necesita ser correcto, se necesita tener sangre en las venas y un poco de sentido común. Lucio, perdón, en nombre de todos los que te podrían haber salvado y no pudieron. Y que su familia pueda encontrar algo de paz", concluyó su posteo.

