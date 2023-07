La Bomba Tucumana destruyó a Tini Stoessel y María Becerra: "Tengo"

La creadora de La Pollera Amarilla dio su punto de vista sobre las artistas jóvenes y fue fulminante. Además, le dedicó un palito a sus colegas de la cumbia,

Gladys "La Bomba Tucumana" no le huye a las polémicas. De hecho, hasta las genera. Tal y como ocurrió cuando le preguntaron sobre las artistas argentinas del momento y compartió su fulminante punto de vista.

El cantante diálogo con Implacabes sobre sus nuevos proyectos en un tono más que agradable. Pero la nota tomó otro carril cuando la cronista le preguntó: "¿Qué te parecen estas nuevas generaciones de María Becerra, Trueno... del trap?".

"Me gustan, pero me parece todo igual. A veces no sé quién es la persona, si es Tini o María Becerra, o si es otra...", sostuvo la creadora de "La pollera amarilla". A lo que la notera le planteó: "Igual, Tini es más del pop".

"Sí, pero me confunde igualmente. Cuando cantaron juntas no sabía cuándo era una y cuándo la otra, y yo canto. Tengo oído de música", remarcó y agregó: "Me suena todo igual, entonces no me llama mucho la atención. Me gusta más lo creativo, está bien que está todo inventado, pero me gusta la autenticidad".

Y a continuación dejó un palito para sus colegas de la cumbia. "Que yo no haga lo mismo que la otra... yo, por ejemplo, soy cantante de cumbia. Soy la única. La gente me dirá 'no, no sos la única. Está esta y esta...'. Ángela Leiva y Karina La Princesita no cantan cumbia, cantan música romántica santafesina. Su base es distinta a la mía"; subrayó y completó: "Yo canto cumbia, mi base musical es de cumbia, música de cumbia real. Yo soy la única, y Lía Crucet, que ya está retirada".

La bomba tucumana se quebró al hablar sobre su expareja

Hace un tiempo, Gladys "la Bomba Tucumana" sorprendió a todos al revelar que había encontrado el amor. Fue durante la temporada de verano en Carlos Paz, donde conoció a Luciano Ojeda, un licenciado en Seguridad e Higiene de Buenos Aires que le robó el corazón.

Pero el pasado sábado, invitada en Secretos Verdaderos, La Bomba contó que estaba separada. Sin embargo, remarcó que aún sigue enamorada. "Nunca sentí esto que siento por él, pude desnudarme y decir por primera vez que me enamoré”, reconoció mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.

“Nunca pensé que me iba a pasar esto, se lo atribuyo a Dios, que yo aparecí en su vida para algo y él también. Estuvimos juntos nada más que un año, pero me enamoré”, reiteró la Bomba en el ciclo de Luis Ventura. “Amo profundamente a un hombre, sé también que él me ama, pero no podemos estar juntos. Este fue un amor diferente, maduro a pesar de que él es más joven que yo. Él fue mi gran amor y va a serlo siempre", añadió.

Luego, Gladys se sorprendió de estar hablando de su expareja. “No quería hablar tanto de él. Pero no sé qué me pasa. Tengo un tatuaje con él, teníamos también una alianza. Yo tengo que tratar de entender y soltar, hay que respetar a las personas también, porque es algo que también decidió Dios. La verdad es que hay una razón por la que nos separamos, pero no quiero decirla, es muy dolorosa”, subrayó.