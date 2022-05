La anécdota desconocida de Silvia Kutika con Robert De Niro: "Con la boca abierta"

La talentosa actriz Silvia Kutika habló de su experiencia en el rodaje de la serie Nada, con Luis Brandoni y Robert De Niro.

Robert De Niro tuvo un paso fugaz e inolvidable por Argentina, donde rodó sus escenas en la serie Nada (a estrenarse en la plataforma de streaming Star+ en 2023) junto a Luis Brandoni y un gran elenco, Silvia Kutika, una de las actrices afortunadas que participó en la producción, reveló cómo fue su experiencia con la estrella de Hollywood. "A veces me quedaba con la boca abierta, era imposible dejar de mirarlos y admirarlos", afirmó.

“Esta parte del año ya estaba armada y de repente un viernes me manda un mensajito mi representante y me dice: ´Estás en la serie Nada´. Y a mí se me cayeron las medias porque estaba enterada que estaba (Luis) Brandoni, De Niro, María Rosa Fugazot, una participación de (Guillermo) Francella... ¡Increíble todo el elenco!. Fue muy emocionante”, afirmó Kutika, en diálogo con Cine Argentino (CNN Radio).

Muy feliz por la oportunidad de trabajar con el actor de Toro Salvaje, Taxi Driver y El Padrino, sumó: “La otra semana ya tenía prueba de vestuario, estuvimos 4 o 5 horas, con un vestuario espectacular, maquillaje, peinado, me probé 200 pares de anteojos para el personaje. Empezamos con alguna lectura también y, ya la otra semana, empecé a grabar con Brandoni. Y esta semana, que es la que vino De Niro a quedarse en el país, fue un placerazo. No habla mucho castellano, se maneja con su coach y su intérprete, pero siempre súper agradable, manejándose todo el tiempo muy correctamente en el set, sin mostrar ningún síntoma de cansancio. Mirá que eran jornadas de 12, 13 horas y él impecable".

“Tuve dos jornadas enteras con él. Es una persona que está todo el tiempo en el set. Es un profesional, no por nada es lo que es. Y, obviamente, Beto también. Las jornadas que me tocaron con los dos fueron increíbles. Yo a veces me quedaba con la boca abierta, era imposible dejar de mirarlos y admirarlos por la experiencia, la capacidad. La verdad que tienen en los personajes es para aprender un montón”, precisó.

Por otro lado, Kutika habló sobre el escándalo que De Niro protagonizó con una fan argentina y explicó: “Ellos no tienen esa cultura, hacen notas y fotos cuando hay eventos o promocionan una película. Pero en la vida privada, son muy celosos y no están acostumbrados a que se les acerquen y les pidan fotos o autógrafos. Nosotros somos muy efusivos, pero ellos no. No es una cosa de antipatía, por ahí se sorprende también”.

De qué se trata Nada

Nada será una comedia dramática de cinco episodios centrada en Manuel (Brandoni), un crítico gastronómico y referente de la cultura porteña que sufre una crisis personal por el fallecimiento de la empleada doméstica con la que contó por 40 años. Sin habilidad para valerse por sí mismo en las tareas de la casa, y mal financieramente tras despilfarrar su dinero, el ingreso de una nueva empleada más joven a su hogar significará -un aspecto que Cohn y Duprat han explorado en varios de sus títulos anteriores- un choque tanto generacional como cultural. La producción se estrenará en la plataforma Star+ en el 2023.