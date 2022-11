L-Gante le declaró la guerra a Alex Caniggia: "Tu papá"

El cantante de cumbia 420 salió con los tapones de punta contra el hijo del Pájaro. Los motivos del cruce.

L-Gante estalló de furia contra Alex Caniggia y lo destrozó a través de sus redes sociales. El campeón de la primera edición de El Hotel de los Famosos criticó su música y el cantante de cumbia 420 realizó un extenso posteo en su cuenta de Facebook, en el cual le respondió de manera contundente.

"Qué L-Gante ni nada de esa música de hoy en día pedorra", había dicho el mediático en una historia de Instagram. Al enterarse de esta situación, L-Gante no dudó en hablar y lanzó: "Mi cadena es más grande que la tuya. Hijo de Caniggia, te faltan 900 gramos para hablar de mí".

El artista de cumbia 420 viene de publicar El Último Romántico, el tema cuyo videoclip está protagonizado por Wanda Nara. "Mi música podría ser pedorra pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le transmito que ellos también pueden", siguió el joven de 22 años.

En última instancia, volvió a referirse a la manutención del "Pájaro" Caniggia, el exfutbolista y padre de Alex y Charlotte. "Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Abrazo", concluyó L-Gante, quien se mostró fastidioso por el testimonio de quien fue campeón de la primera temporada del reality show de El Trece, El Hotel de los Famosos.

L-Gante reveló lo que nadie se imagina de Eduardo Feinmann

L-Gante fue polémico a la hora de referirse a Eduardo Feinmann, luego de que lo cruzara en su programa emitido por Radio Mitre a raíz de unos comentarios del cantante sobre la marihuana. Frente a esta situación, el joven aprovechó que fue interceptado por el móvil de un programa de espectáculos y reveló detalles inimaginables sobre su relación con el periodista.

"Lo dicho por L-Gante en la Expo Cannabis es casi una apología de la droga. Es un mensaje nefasto para los más jóvenes. El mensaje que da es que para estar enfocado hay que fumar marihuana", expresó Feinmann. El programa A La Tarde conducido por Karina Mazzocco en América TV buscó al artista y le hicieron un par de preguntas.

"No escuché nada, me lo comentaron pero no lo busqué", dijo. Inmediatamente, bromeó por la situación y contó qué fue lo que hizo con Feinmann tiempo atrás. "Que la chupe. ¿Vos no sabías que Feinmann fuma?", preguntó retóricamente dando a entender que el periodista probó el cannabis de forma recreativa.

"Que lo diga alguien que sea careta de verdad, no Feinmann que con él compartimos churrito", sorprendió L-Gante entre risas. Hace más de un año, el joven le brindó una entrevista al conductor de La Nación Más y Radio Mitre en la cual también hablaron de la marihuana. De hecho, no es el primer episodio de Feinmann con este tema: varios años atrás, se dio la histórica pelea con Andy Chango que derivó en un partido de tenis.