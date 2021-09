L-Gante fue a visitar a su hija y lo agredieron en la puerta del hospital: "Les pintó lo barrabrava"

Elián Valenzuela vivió un incómodo momento cuando fue a visitar a Jamaica. Dos personas lo amedrentaron y el artista hizo un descargo en las redes sociales.

Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, pasa por uno de sus mejores momentos. Al éxito repentino de su música le agregó la alegría de convertirse en papá de Jamaica en la madrugada del lunes. Sin embargo, su felicidad se vio opacada tras vivir un incómodo momento en la puerta del hospital de Lujan donde nació la pequeña.

“¿Qué onda? Vine a ver a mi hija al Hospital de Lujan y por ser de General Rodríguez, entre toda la gente que me estaba haciendo el aguante, afuera hubo uno o dos ‘logis’ que estaban ahí altos personajes les pintó lo barrabrava, no sé qué onda. Altos personajes. Ahí me pasaron los nombres, el Toti Roldán le dicen a este demonio de Tasmania que se quería hacer el barrabrava y caga el momento de alegría que teníamos ahí”, comenzó diciendo él en un video que subió a sus historias de Instagram y luego borró.

De inmediato siguió: “Alto fantasma, no puede ser pá. Gente grande fantasmeando todavía por hacer diferencia entre los barrios y la ciudad. No puede ser, no hay que ser así de fantasma. Las diferencias de barrio no van perri, somos todos humanos. Pero personalmente, lo que le quiero decir a este es que es alto logi”.

Luego explicó por qué decidió bajar el video de sus redes sociales: “Voy a dejar poquito tiempo la historia porque estoy para otras cosas rey, pero aprovecho este momento de bronca para hacérselo saber”.

Nació Jamaica, la primera hija de L-Gante

En la madrugada de este lunes 13 de septiembre, Elián Ángel Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, se convirtió en papá por primera vez: a las 4:29 llegó al mundo Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez. Y tanto la madre como el padre de la beba registraron todos los detalles del nacimiento en las redes sociales.

A las 4 de la madrugada, el cumbiero le avisó a sus seguidores que el nacimiento era inminente. "¿Nacerá a las 4:20?", planteó en referencia a la marihuana. Minutos más tarde compartió las primeras imágenes de la nena y acompañado por un grupo de amigos, en la puerta del centro médico donde se encuentra con su familia, compartió un video en sus historias de Instagram. “Ahí nació Jamaica. Acá me hicieron la segunda los pibes. Por poco no nació a las 4:20, rey". Por su parte, Báez compartió una imagen de Elián con la beba y escribió: "Gracias Dios por permitirme vivir esto". Y compartió en su perfil memes que se viralizaron entre los seguidores del cantante, que estaban ansiosos esperando la llegada de la nena.