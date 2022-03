L-Gante enfrenta una nueva denuncia en su contra: "Desvanecido"

L-Gante recibió una nueva denuncia en su contra por parte de un fanático.

En las últimas horas se hizo pública una fuerte denuncia contra L-Gante por parte de un fan. "Hablé con Elián y él mismo me la negó", aseguró Alejandro Cipolla, abogado del popular cantante de cumbia 420. Esta demanda se sumaría a la que le realizó hace unos meses Cristian Manzanelli por "tentativa de homicidio simple y amenazas agravadas", además de la pelea con sus vecinos que se viralizó hace algunas semanas.

Desde que L-Gante se volvió cada vez más popular, los problemas legales y mediáticos se empezaron a suceder. Entre ellos sin dudas se destacaron el picante ida y vuelta que el artista protagonizó en las últimas semanas con Viviana Canosa, con acusaciones cruzadas, y la pelea que Elián tuvo con Cristian Manzanelli, ex manager de Yao Cabrera, en la presentación de la pelea entre el youtuber y el "Chino" Maidana.

Pero en las últimas horas se sumó un nuevo dolor de cabeza para L-Gante. Es que un fan lo denunció por haberlo golpeado con un arma en la cabeza. Según se detalla en la denuncia, el disturbio habría comenzado cuando este fanático fue hasta la casa de Claudia, la madre del cantante, en el barrio Bicentenario de General Rodríguez.

Al intentar obtener una foto con su ídolo, esta persona habría recibido un fuerte golpe por parte de L-Gante con un arma de fuego, lo que le provocó "un corte en el cuero cabelludo" y por lo que se habría "desvanecido". Tras perder el conocimiento, intervino el SAME, que lo trasladó hasta el hospital local, donde aún se encuentra internado.

Según la información que trascendió, la jurisdicción del hecho pertenece a la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 10, que aún no habría notificado al cantante porque necesita que el fan reciba el alta del hospital para realizar la denuncia o tomarle declaración testimonial sobre los hechos.

La respuesta de Alejandro Cipolla, abogado de L-Gante

Por el momento, el cantante no se refirió al hecho en cuestión pero quien sí habló al respecto fue Alejandro Cipolla, su abogado. "Me pusieron en conocimiento de esta denuncia, hablé con Elián y él mismo me la negó", aseguró el letrado en diálogo con Clarín. Al mismo tiempo, Cipolla explicó que a su forma de verlo, se trata de "otra persona que quiere sacar algún tipo de provecho" de L-Gante. Para cerrar, el abogado afirmó: "Igualmente, me voy a estar presentando en la Fiscalía a efectos de tomar vista del expediente".