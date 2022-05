Karina La Princesita rompió en llanto en medio de un show: "La vida no es tan linda"

La cantante no pudo contener las lágrimas arriba del escenario y envió un profundo mensaje para todos sus seguidores.

Karina "La Princesita" no pudo contener sus emociones en un show y terminó quebrándose en llanto arriba del escenario. En una reciente presentación que brindó en la localidad de Ituzaingó, dentro del conurbano bonaerense, la cantante se sinceró con sus seguidores sobre el mal momento que atraviesa.

Karina "La Princesita" brindó un recital en el Teatro Gran Ituzaingó, pero en medio del show que convocó a cientos de fanáticos, la cantante no pudo contener sus lágrimas.. Con la voz temblorosa y en medio de los aplausos y ovaciones del público para demostrarle su apoyo, la intérprete de Con La Misma Moneda, explicó la situación.

"Nosotros acá arriba del escenario somos cantantes, estamos todos felices, pero a veces la vida no es tan linda como acá arriba", empezó por decir Karina con la voz temblorosa. "Hace muchos años que lo vivo y siempre hay que estar con una sonrisa haciendo que está todo bien y, a veces, no está todo bien", continuó mientras las lágrimas corrían por su rostro.

Posteriormente, Karina "La Princesita" quiso explicar los motivos que la llevaron a tener esta reacción, pero no brindó muchos detalles. "Hoy venía para acá y estaba teniendo un día terrible y decía ‘la puta madre que no me pase en el escenario’ y bueno, me pasó. Pero bueno, no somos robot y a veces la vida se mezcla un poquito aquí arriba", sentenció Karina mientras trataba de recuperarse.

Karina "La Princesita" sufrió un incidente de tráfico e hizo un fuerte descargo

Recientemente, Karina "La Princesita" sufrió un accidente automovilístico en plena Avenida 9 de Julio y mostró su indignación por la actitud de las personas que presenciaron el hecho. A través de sus redes sociales, la famosa cantante contó los detalles de la situación e hizo un fuerte descargo en donde apuntó hacia aquellos que solo se acercaron a ella para tomarle fotos.

"A la gente que sacó fotos: sí, me chocaron de atrás en plena 9 de julio y estoy re caliente", escribió la famosa cantante a través de sus redes sociales. Pese a que Karina "La Princesita" no entró en detalles sobre cómo había sucedido el accidente, dio a conocer que había surgido mientras conducía por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Afortunadamente, la cantante no sufrió daños físicos y solo se trató de un mal momento. "Todo está bien, nada grave. Gracias por los mensajes", sentenció el comunicado "La Princesita" a través de su cuenta oficial de Instagram.