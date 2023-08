Karina La Princesita confesó lo que nunca antes había declarado: "Iba a morir"

Karina La Princesita se sinceró y contó una historia muy personal que pocas personas sabían. El crudo testimonio de la cantante.

Karina La Princesita realizó una declaración inesperada que despertó todo tipo de reacciones. La cantante tropical abrió su corazón para contar detalles sobre lo que le estuvo sucediendo en estos últimos meses y expuso un episodio impactante que nunca antes había sido revelado.

Tras ser interceptada por el móvil de Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, Karina La Princesita expresó cómo se siente después de un tiempo ocupándose de su salud mental. "Yo no me propuse contar lo que me pasaba y lo conté el día de mi cumpleaños, no sé por qué. Calculo que fue porque me venían invitando mucho a varios programas y quería que comprendan lo que me estaba pasando", dijo.

La cantante expuso en más de una oportunidad sus problemas respecto a la salud mental, motivo por el cual reflexionó sobre esto. Tan es así que artistas como Alejandro Sanz, Lali Espósito, Gladys "La Bomba" Tucumana, entre otros, también manifestaron que estaban pasando por lo mismo.

"Públicamente recibí muchos mensajes diciéndome cosas como ‘qué bueno que lo cuentes porque a mí me pasa’ y no me di cuenta. Por ahí no estamos tan acostumbrados a hablarlo tan abiertamente. Y también muchos juzgábamos cuando te decían de ir al psiquiatra y tomar medicación", precisó Karina. En ese momento de la entrevista con Socios del Espectáculo confesó un delicado momento vivido hace poco tiempo producto de los ataques de ansiedad.

"Yo decía ‘ya está. Estoy para el manicomio, y no es así’. Yo me asustaba. Cuando me agarraba ansiedad, no sabía lo que era. Pensaba que me iba a agarrar un ACV y me iba a morir. Hasta que me dijeron que era ansiedad, algo de la cabeza que te hace pensar que te va a agarrar algo y no es así", explicó. Afortunadamente, la artista se encuentra enfrentando esta situación de la mejor manera posible: "Ahora trato de tomarme las cosas con calma, entendiendo cuáles son tus prioridades en la vida. Lo material va y viene. Pero más que nada lo que uno arrastra también es la vida que llevó que te deja heridas que si no las sanás, tu vida es una mierda".

