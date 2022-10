Karina Jelinek le tiró onda a Tinelli por su soltería: "Doble fuego"

La modelo Karina Jelinek regaló piropos para Marcelo Tinelli, aprovechando la soltería del conductor de Canta Conmigo Ahora (El Trece).

La modelo Karina Jelinek pasó por el magazine La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) y causó sensación por sus pícaros comentarios sobre el look de Marcelo Tinelli, a la par que le dedicó algunos piropos. "Me encantan los hombres maduros", deslizó la modelo, tirándole onda al conductor de Canta Conmigo Ahora (El Trece).

Invitada al programa conducido por Horacio Cabak, Karina analizó los looks de Tinelli: "Cuando uno está soltero se pone canchero. Me gusta el look de Marcelo, que no se malinterprete. ¡No me editen!". Tentada, Karina dio paso a que el panel dispare filosos comentarios sobre su declaración; el diseñador Claudio Cosano rompió el tono divertido, con acidez: "Cuando vemos a los chicos más jóvenes, todos marcados. Marcelo es otro perfil".

"La actitud lo hace más joven", siguió Karina Olga, logrando capturar la atención de Horacio Cabak. "¿Te gusta la madurez de él?", lanzó el conductor, con una rápida pregunta tramposa en busca de un explosiva afirmación. "Me encantan los hombres maduros. La actitud lo es todo también. En este caso, estamos opinando del look y le pongo doble fuego para Marcelo", cerró la mediática figura.

Tras sufrir una millonaria estafa, Karina Jelinek recibió una gran noticia

Meses atrás, según reveló Pampa Mónaco al aire en Nosotros a la Mañana, la Justicia falló a favor de Jelinek en el juicio contra José Luis Reidy, el exmejor amigo de la modelo y quien le robó miles de dólares y joyas. "En las últimas, horas Karina Jelinek recibió una buena noticia y muy mala para el hombre que ella dijo que era como su padre, José Luis Reid, porque lo procesaron sin prisión preventiva", explicó el periodista en El Trece.

Más allá de que José Luis esté procesado, Mónaco precisó que "va a seguir en libertad porque es un delito con una pena en expectativa baja", pero ya está embargado. "Se le atribuyó haber perjudicado personalmente a Olga Karina Jelinek al no haberle restituido en tiempo la suma de 153mil dólares y un anillo de diamante solitario de marca Tiffany, cuyo valor de venta rondaría los 24 mil dólares", explicó el periodista.

Por último, Ariel Wolman explicó cuáles eran las consecuencias del embargo que le hicieron a Reidy en su cuenta bancaria. "Lo embargaron por 60 millones de pesos, si no los tiene lo van a inhibir... ¿Qué significa? no puede hacer nada a su nombre", reveló el periodista.