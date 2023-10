Julieta Ortega se le declaró al Kun Agüero y sorprendió a todos

La hija de Palito Ortega hizo una inesperada declaración de amor. Julieta Ortega ya había manifestado sus sentimientos por el "Kun" Agüero.

Julieta Ortega está hace tiempo soltera, pero no le cierra las puertas al amor. La actriz siempre se encargó de mantener alejada a la prensa de su intimidad, por lo que su reciente declaración hacia Sergio "Kun" Aguero sorprendió a todos.

La última pareja que le conoció a la hija de Palito Ortega fue Camilo Vaca Narvaja, pero el amor por el exfutbolista no es nuevo. Hace casi 10 años, en una entrevista reveló los nombres de los hombres que la hacen suspirar: Anthony Kiedis, líder de los Red Hot Chili Peppers; Robert Downey Jr y el Kun Agüero.

En ese momento, el Kun todavía jugaba al futbol y estaba en pareja con Karina La Princesita. Aunque esta situación no fue un impedimento para que Julieta le declare su amor públicamente.

El tiempo pasó y el último sábado, Julieta abrió la posibilidad de enviarle preguntas por a través de historias Instagram y demostró que sus sentimientos no cambiaron. Fue así que una simple consulta, terminó convirtiéndose en una bomba.

"¿Te volverías a enamorar?", le preguntó un seguidor. Y ella respondió tajante: "Obvio". El detalle fue que lo hizo junto a una foto con su hijo, su papá y el Kun Agüero. Además, tachó las caras de Benito Noble y Palito Ortega y dibujó un corazón que la encerraba con el exfutbolista.

Lo cierto es que hace apenas un mes, Sofía Calzetti confirmó su reconciliación con Agüero tras una breve crisis. Es decir, que el corazón del exdeportista continúa ocupado y Julieta deberá seguir esperando para hacer realidad la historia con el hasta ahora su amor imposible.

El Kun Agüero aniquiló al Pollo Vignolo en vivo en ESPN

Sergio "Kun" Agüero aniquiló a Sebastián "Pollo" Vignolo en vivo en ESPN F90. Ocurrió durante la transmisión de la final de la Champions League entre su exequipo Manchester City e Inter de Milán. Más allá de que hablaron de todos los temas, el exjugador de la Selección Argentina no dejó pasar la oportunidad de cruzar al conductor con un comentario bien picante.

La conversación fue por varios lados: el equipo de Pep Guardiola, Independiente, Lionel Messi, Inter Miami, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Sin embargo, la situación se puso caliente cuando el exfutbolista chicaneó al relator y lo cargó porque juega mal al fútbol. Aunque el cordobés se defendió y quiso escrachar a su colega Federico "Negro" Bulos, la movida le salió pésimo.

En un momento de la charla, Bulos le preguntó si iba a ir al partido de despedida de Juan Román Riquelme en Boca. "Sí, también me escribió, pero no sé más nada... No sé si se va a jugar o no", respondió el entrevistado. Como el conductor cumple los años el 18 de julio, organizó un encuentro para el 12 de dicho mes. "¿Al mío vas? Pero para el 12 de julio no está... Tiene la agenda cargadísima", supuso el relator.

Allí fue cuando irrumpió el ex-Barcelona y pidió al aire: "Che, pero el equipo de ESPN lo tenemos que mejorar eh, cada vez que jugamos nos cagan a goles...". Incluso, fulminó al periodista deportivo Gustavo López, que según él "habla todo el día de fútbol y erró un gol abajo del arco". Mientras todos se reían, Agüero cruzó directamente a Vignolo por sus dificultades para controlar la pelota: "Vos, Pollo, bastante bien, pero a veces juega Tito Rebottaro...".

"Está patinosa la cancha... Control largo", se mofó de sí mismo el presentador. En ese momento llegó lo más picante, cuando el conductor le dijo al ex Atlético de Madrid: "Mirá lo que estamos por incorporar, Kun". "¡Qué hijos de puta!", bramó Bulos. Y allí pasaron un video de cuando "El Negro" quiso tirar un taco en un encuentro amistoso en Fox Sports, resbaló y se cayó al piso ante la risa de Vignolo, que se quedó con el balón.

Mientras miraba la secuencia, "El Kun" estalló contra "El Pollo": "No, bueno... ¡Pero aparte vos agarrás la pelota y te reís, mala leche!". "¡Yo pensé que era un pozo! Pero ahora es otra persona ´El Negro´ eh, es otro tipo...", reaccionó el periodista. No obstante, el exfutbolista siguió en la suya y se quejó: "No, bueno... ¿Cómo querés que ganemos así? Nos hace un partido otro programa de televisión y estamos al horno. Tenemos que ganar". Para colmo, sobre el final destrozó a Oscar Ruggeri, el entrenador que lo hizo debutar en la Primera División con 15 años en Independiente: "El Cabezón´ juega abajo, pero bueno, viste... Lo agarra un rapidito y nos vemos".