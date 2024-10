Juliana Awada rompió el silencio y contó la verdad sobre su "separación" de Mauricio Macri

Juliana Awada rompió el silencio sobre su "separación" de Mauricio Macri.

Desde hace varios días, comenzaron a correr rumores, tanto en el ámbito mediático como a través de las redes sociales, sobre una presunta separación entre el expresidente Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada. Según se comentaba, la pareja estaba en plena crisis y tratando de recomponer su relación de casi 15 años.

En ese contexto, la periodista Pía Shaw, quien se encuentra trabajando como panelista de A la Barbarrosa, se comunicó con la ex Primera Dama, para que aclare cuál es la verdadera situación actual de la pareja: “Le escribí a Juliana Awada, gentilmente, a quien no conozco y que nunca había conversado con ella, me contestó automáticamente, le dije si lo podía contar, me dijo que sí”, comenzó diciendo sobre el intercambio que tuvo a través de mensajes de WhatsApp.

La respuesta de Awada fue contundente: "Que pavadas dice la gente, por Dios", aseguró, y luego remarcó: “No hago comentarios a esas pavadas, perdón. Estamos mejor que nunca". Por último, también se animó a bromear sobre la farándula y las noticias que lanzan en torno a su intimidad familiar: “O me separan o me embarazan”.

Para concluir el tema, en el programa matutito de Telefe, explicaron los motivos por los que se generaron tales rumores de crisis: “Tal vez uno ve en redes sociales, sobre todo en Instagram, muchos viajes de ambos por separados. Ellos tienen la costumbre de viajar solos, lo que pasa es que últimamente que viaja mucho sola, de hecho este fin de semana estuvo en Punta del Este con amigas”, detalló Nancy Pazos.

Macri apuró a Milei por la obra pública y aseguró que hay "más accidentes en las rutas"

El expresidente Mauricio Macri lanzó una crítica muy fuerte a la administración de Javier Milei con respecto a la Obra Pública y el estado de las rutas nacionales. En medio de su disputa interna por más poder dentro del Gobierno Nacional, el líder del PRO aseguró que "después de 10 meses están aumentando cada vez más la cantidad de accidentes en las Rutas". Y, de esta forma, le echa la culpa al mandatario nacional de esa situación ya que están suspendidas casi todas las obras viales que están a cargo de esta gestión.

En una charla con La Nación Más, Mauricio Macri aseguró que la cantidad de accidentes viales están relacionados con la falta de Obra Pública en el país. Al respecto, fue crítico con el mandatario y recordó que, durante su gestión, habían hecho el modelo de las "PPP" (Participación Público Privada) y, de esta forma, añadió que hay "cinco grupos de rutas importantes que también las anularon los kirchneristas (SIC)". Y sumó: "Pero están ahí, se puede arreglar el pliego ese, corregirle algunas cositas y ya deberían estar en la calle y ya deberían estar empresas con trabajadores bacheando".

Con este avance para cubrir su propio modelo negocio, añadió: "Yo creo que con una mano se puede destruir toda esta casta que se ha apropiado de los derechos de los argentinos, pero con la otra hay que empezar a construir y generar espacios donde se adelanten empleos".