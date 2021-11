Juana Viale explotó por La China Suárez: "¿Hay que aclarar todo?"

La nieta de Mirtha Legrand no dejó pasar por alto un rumor sobre la separación de la actriz con su hermano, Nacho Viale.

Juana Viale rompió el silencio tras el polémico like que dio en Twitter, a un posteo donde un usuario se refería a las supuestas razones por las que su hermano, Nacho Viale, se habría separado de "La China" Suárez. En su reciente descargo, la hija de Marcela Tinayre reveló los verdaderos motivos por los que dio “me gusta” a ese tweet y sorprendió a todos.

“'La China' dijo algo feo de Nacho sobre los olores. Ojalá encuentre el video. #LAM”, había escrito un anónimo desde Twitter. A esa publicación, otro usuario la respondió con un: “Sí, que tiene olor a culo”. Éste último posteo fue likeado por Juana Viale y el periodista Ángel de Brito no pudo no señalar ese hecho desde su cuenta: “Juana le dio LIKE”.

Recientemente, la actual conductora de La noche de Mirtha Legrand y Almorzando aclaró la razón por la que dio ese “me gusta”: “Viste cuando estás mirando las pelotudeces que dicen unos de otros, hasta que llegás a la máxima, y en vez de apretar para hacer scroll se aprieta el corazón, o sea like, bueno, eso. ¿Hay que aclarar todo? No se hagan eco de todas las pelotudeces. Amén”.

El enojo de la China Suárez con los medios

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencias”, comenzó su descargo “La China” Suárez en una serie de historias de Instagram, sobre el escarnio público que vivió.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, siguió y remató: “Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos".

Y sostuvo, contundente: “El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados”.