Juana Viale despidió a su hija: el desgarrador momento de la conductora

Tristeza absoluta en la familia de Juana Viale. Su hija, Ambar de Benedictis, decidió marcharse y dejó a su madre a miles de kilómetros.

Juana Viale está transitando un difícil momento. Su hija, Ambar de Benedictis, tomó una decisión que la golpeó profundamente puesto que la misma significa un alejamiento de la familia. En las últimas horas, se supo que la joven emprendió un viaje que la depositó muy lejos de Argentina.

Habiendo finalizado la secundaria en el Liceo Francés Jean Mermoz, y pese a que se desempeñó como pasante en la productora StoryLab (de su tío, Nacho Viale), Ámbar no siguió los pasos de su madre, su abuela ni su bisabuela. Tras aparecer en cámara para mostrarse junto a Juana Viale y Mirtha Legrand en la cena de reaparición de la diva, su futuro es totalmente diferente.

Ámbar de Benedictis decidió marcharse del país, lejos de las cámaras y del legado que su familia aún sigue construyendo, para marcharse a Paris y estudiar en La Sorbona. Allí está tomando clases desde el 13 de septiembre. Para ingresar, tuvo que demostrar un francés fluido y cartas de recomendación.

Así las cosas, de Benedictis va en búsqueda de profundizar sus conocimientos en Francia y postergar (si es que decide emprender este camino) su trayectoria en televisión. Por su parte, Juana Viale se mostró conmovida por el adiós a su hija y Marcela Tinayre viaja frecuentemente a visitarla en el continente europeo.

El irrisorio pedido de Juana Viale a Riquelme: “Nos entendemos”

Juana Viale causó sorpresa en pleno vivo de su programa, cuando le hizo un inesperado pedido al jugador de fútbol Juan Román Riquelme. El comentario de la nieta de Mirtha Legrand se dio en medio de una charla con el ex futbolista José Chatruc, quien tuvo un cruce televisivo con el icónico de Boca Juniors.

A pesar de que la histórica conductora del programa de El Trece es fanática de Racing Club, su nieta es simpatizante del club cuya bandera tiene colores azul y oro. “Román, vení al programa que vas a hablar con una bostera. De bostera a bostero nos entendemos”, expresó la celebridad, como respuesta a un comentario de Chatruc sobre el carácter de su colega. “Difícil, Riquelme. Traelo y vas a ver”, había lanzado el invitado de Viale.

“Cuando yo empecé a salir con el que ahora es mi novio, que no era mi novio en ese momento, me pasó algo. Él es re gallina. Pero gallina, gallina... ¿Y qué hace esta bostera en la primera cita? Lo invita a ver Boca- River en cancha de River”, sumó la conductora y cerró: “Yo estaba con la gorrita de lana, que era azul. Lo único que me puse azul. Hacía frío. ¡Y perdimos dos a cero! Él me decía: ‘Saltá, saltá’ ¡Imaginate! Yo no lo podía creer”.