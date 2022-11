Juana Viale compartió una producción de fotos especial y la destrozaron en las redes: "Un asco"

Juana Viale publicó una sesión de fotos y las redes no la perdonaron.

Juana Viale compartió una producción de fotos con la que buscó deslumbrar pero en las redes sociales la destrozaron. "Un asco de referencia", fue una de las tantas críticas que recibió la conductora de Almorzando con Juana en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

Usuaria muy activa de las redes sociales, Juana Viale suele mostrar su vida personal en sus distintos perfiles virtuales, así como también su "lucha" contra el maltrato animal y la ecología en general. En ese sentido, en las últimas horas la conductora compartió lo que fue un divertido momento para ella, pero que en las redes generó mucho repudio.

Es que la también actriz publicó dos fotografías en la que se la ve sonriendo, acostada en una cama junto a un plato repleto de frutas muy bien cortadas. Hasta ahí todo normal, pero lo que provocó el enojo y malestar de buena parte de sus miles de seguidores fue que su largo cabello está sobre la comida.

Fueron muchos los usuarios que registraron esta situación y no dudaron en lo mal que les parecía que el pelo de Juana Viale estuviera sobre las frutas cortadas. "Te quiero Juana, pero el pelo en la comida, no", "El pelo en la comida me parece que no es un buen mensaje... quizás no podemos entenderlo y tiene un significado coherente, pero desde este lado no se puede apreciar", "El pelo sobre la comida… ¿ella va a comer esa fruta?, ¿La va a donar?" y "Bastante fea la producción, el pelo en la comida es un asco de referencia", fueron solo algunos de los mensajes que quedaron en la publicación de la nieta de Mirtha Legrand.

Quiénes son los invitados para el programa de Juana Viale del domingo 20 de noviembre

Este domingo Juana Viale recibirá nuevamente a figuras de distintos ámbitos aunque siempre de una ideología muy similar. Es que así como el encargado del show musical del programa será el cantante de La Mosca Guillermo Novellis, el músico y la conductora estarán acompañados del periodista opositor Diego Leuco y el diputado macrista Cristian Ritondo.

Además también estarán la reconocida chef Dolli Irigoyen y el exfutbolista Jonás Gutiérrez. De esta forma, la nieta de Mirtha Legrand seguirá buscando vencer en el rating a La Peña de Morfi, su competidor en Telefe que suele ganar con facilidad la batalla por los espectadores de los domingos al mediodía.