Juana Repetto desató su furia contra una seguidora que criticó a su hijo

La actriz Juana Repetto fulminó a una seguidora que se atrevió a criticar el corte de pelo de Toribio, su hijo más grande.

Juana Repetto es una mamá que no duda en salir a defender a sus hijos de los ataques que reciben en las redes sociales. Madre de dos, Toribio y Belisario, la hija de Reina Reech protagonizó un fuerte cruce con una seguidora que osó a meterse con el corte de pelo del más grande y la criticó por aprobar semejante decisión estética.

La actriz suele mostrarse en redes sociales junto a su pareja, Sebastián Graviotto, y sus dos hijos, en tiernas postales familiares que reciben el cariño de sus seguidores. Pero algunos también se atreven a criticar ciertas decisiones que Juana toma desde su rol como madre. Lejos de ignorar estos comentarios desubicados, Juana suele responder y compartir las interacciones con fuertes contestaciones, afín de lograr mayor conciencia.

Esta vez, una seguidora hizo una crítica al aspecto físico de Toribio, su hijo más grande, y provocó el estallido. Ante una foto de los dos hermanitos abrazados que Juana subió a su cuenta de Instagram, esta usuaria calificó: “¿Por qué ese pelo? Lo hace parecer un nene tonto. Cortale el pelo como a un pibe normal”.

Con captura de pantalla del mensaje de odio, Juana Repetto lanzó su afilada respuesta: “Por suerte no nos preocupamos demasiado por las apariencias. Nos importa ser felices y disfrutar de la vida como lo hace mi niño en el video. Ah... y la normalidad me aburre un toque”.

Juana Repetto se sacó y le puso los puntos a una seguidora: "Demente"

Juana Repetto se mostró muy enojada con una seguidores de Instagram que la cuestionó por su lactancia a su hijo menor. La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto volvió a hablar sobre los derechos de las madres e hijos en relación a ese tema. "6 años tiene el lactante. Internen a esta demente", escribió una usuaria de redes cuando Repetto compartió una foto mientras alimentaba a su hijo menor, quien tiene 3 años. "Esta mujer que dice que me tienen que internar por darle teta a mi hijo de 3", comenzó su descargo la actriz.

"Para los que no entienden, me refiero a esta historia que había subido antes de la de la anterior, pero como la mujer que la había subido la borró, se borró de mis historias también", aclaró Repetto en su siguiente posteo, donde colocó una captura de pantalla de la historia de la usuaria que la criticó. Y agregó: "Le escribe esto que les voy a dejar en la siguiente historia a su propia hija. Cómo para que sepamos de quien vienen las agresiones y entendamos que si les hablan así a sus hijos. No podemos esperar otra cosa", en alusión a un posteo en que esa persona le escribió unas insólitas palabras a su hija.

"Último grado. ¡Vamos querida! Disfrute que después va viniendo lo peor. No la cagues campeona, que venimos genial. Y préstame esa pollera que amé. Sos mi vida. Te amo mucho siempre", es el texto que la crítica de Repetto le escribió a su hija.