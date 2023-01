Juana Repetto dejó mudos a todos con una revelación hot: "En cualquier lugar"

Juana Repetto sorprendió a sus seguidores con un picante consejo hot ante la consulta de un usuario en redes sociales.

Juana Repetto le dio un picante consejo hot a una seguidora que le consultó dónde y cuándo tener relaciones íntimas con su pareja cuando se tiene dos hijos. La mamá de Toribio y Belisario reveló en sus historias de Instagram cómo hace para seguir teniendo momentos íntimos con su pareja Sebastián Graviotto.

Usuaria muy activa en redes sociales, Juana Repetto suele mostrar en sus cuentas oficiales su vida diaria junto a sus dos hijos (Toribio y Belisario). Además, también en más de una ocasión se encargó de escrachar a usuarios que agreden a su familia, en donde también pidió que la ayudaran a denunciar a ese tipo de cuentas.

Pero en las últimas horas, la hija de Nico Repetto y Reina Reech se hizo tendencia por el consejo hot que le dio a una seguidora. "¿Cómo y dónde tener relaciones teniendo dos niños pequeños?", le preguntó un usuario a Juana en la cajita de preguntas en Instagram.

Lejos de hacerse la desentendida, la madre de Toribio y Belisario compartió una imagen de sus hijos durmiendo y la enumeración de las situaciones en las que puede haber intimidad: "Baño, vestidor, cuarto de los niños si están en tu cama, living". "En cualquier lugar que no estén ellos", concluyó su consejo con sinceridad Juana Repetto.

El consejo de Juana Repetto en su cuenta de Instagram.

Juana Repetto contó por qué se comió la placenta tras el parto de su hijo

"Vos pensá que la placenta es lo que crea al bebé en su totalidad, o sea que nada tiene más power, más hierro, más vitaminas. Ayuda con las pérdidas post parto, con la lactancia, con la depresión post parto, tiene un montón de beneficios. Los animales nacen y se la comen y nosotros somos fucking mamíferos", comenzó su descargo Repetto en PH, Podemos Hablar. La actriz hizo que convirtieran su placenta en cápsulas y relató: "Ayuda con las pérdidas post parto, con la lactancia, con la depresión post parto, tiene un montón de beneficios. Los animales nacen y se la comen y nosotros somos fucking mamíferos".

La emoción de Juana Repetto por la relación de sus hijos, Toribio y Belisario

"Hablame de amor y de cuando queres que tu hermano te haga upa en la mitad de su entrenamiento y el accede con este amor. Yo no puedo más con estos dos. No se con cual foto me quedo, ustedes?", escribió la personalidad de redes en una de sus publicaciones de Instagram, donde se puede ver a los hermanos abrazados en medio de una tarde de juegos al aire libre.