Jorge Rial decidió hablar de sus "cagadas" y sorprendió a todos

El periodista habló abiertamente de los escándalos en los que estuvo entrometido en el último tiempo e hizo una importante reflexión junto a sus seguidores.

Jorge Rial habló públicamente de sus "cagadas" y compartió una importante reflexión en sus redes sociales. El famoso conductor abrió su corazón y habló en profundidad sobre los escándalos en los que estuvo metido en el último tiempo: su separación de Romina Pereiro, su salida de América TV y su regreso a la pantalla chica. Entonces, confesó: "estoy tratando de saldarlo".

A través de un vivo que realizó en Instagram, Jorge Rial se mostró dispuesto a responder todas las preguntas que le hicieran sus seguidores sin tapujos. Fue entonces cuando el periodista recibió un comentario que le tocó una fibra muy sensible y lo hizo reflexionar en sus redes sociales. "Estás en tu mejor versión", fue la declaración que descolocó a Rial.

"Estoy en un muy buen momento, encontré el equilibrio y la paz y estoy bien, tranquilo", empezó por decir el conductor de Argenzuela en el vivo que realizó en su cuenta de Instagram. Sin embargo, luego continuó con una fuerte confesión sobre su vida personal y las situaciones que tuvo que atravesar en privado.

"Me amigué conmigo… En un momento no me llevé bien, por eso pasó todo lo qué pasó", reveló Rial. Luego continuó: "Pero bueno, me metí para adentro, reflexioné, miré las cagadas que me mandé y los errores que cometí y estoy tratando de saldarlo, de a poquito. Como debe ser"

Filtran escandaloso motivo por el que Loly Antoniale dejó a Rial: "El daño que le hizo"

Jorge Rial y Mariana Antoniale fueron pareja entre los años 2012 y 2015. Luego, ambos se transformaron en protagonistas de una escandalosa separación en la que también estuvo involucrado el nombre de Marianela Mirra, ex Gran Hermano. Y ahora, de acuerdo a la información de un examigo de "Loly", se supo el escandaloso motivo por el que la mujer decidió dejar al periodista.

"Vos que la conociste mucho a Loly y que das fe de esa etapa de su vida, súper enamorada de Jorge… Y luego ella, hace esta nueva vida que a partir de ahi desconociste. Hoy está en Córdoba, aparentemente sola y separada. ¿Vos creés que ella sigue enamorada de Jorge?", le preguntaron a Marcelo Manau, examigo de Antoniale. En diálogo con Socios del Espectáculo, este protagonista fue contundente.

Según Manau, Jorge Rial le fue infiel a Loly Antoniale y así lo narró: "No, con el daño que le hizo yo creo que no puede seguir enamorada. Él la borró de los medios, de los desfiles, de publicidades y del teatro. Esto me consta, yo lo viví. Ella estaba mal, se fue de Buenos Aires a Córdoba… Ella me lo ha contado. Él le fue infiel. Ella le encontró mensajes con Marianela Mirra. Después de eso, se reconciliaron y cuando ella vuelve con él, volvió a ver otro mensaje de esta Marianela. Ahí agarró las cosas y se fue".