Jorge Lanata le marcó el terreno a Nicolás Magaldi lanzó un sepulcral dictamen sobre el debut de Intratables, el ciclo que supo marcar récords de audiencia en América TV.

Volvió Intratables a América TV y se reavivó la batalla por el rating entre la señal de Daniel Vila y El Trece, cuyo caballo de Troya de la franja nocturna es el ciclo Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata. Pasada la primera competencia por los televidentes, el periodista político se mofó de su contrincante al aire de su programa de radio y lanzó un comentario atronador que impactad directo en Nicolás Magaldi.

La secuencia de comentarios picantes se dio en la columna de Marina Calabró en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), cuando la panelista de espectáculos procedió a analizar los índices de rating en la noche del domingo. “Calabró, empezó Intratables exsuceso. ¿Cuánto marcó? Un punto y pico, la verdad no es mucho suceso”, sentenció el periodista macrista, fulminante con el programa que otrora condujo Santiago del Moro.

“Promedió 1.6 puntos, quedó detrás de GPS de Rolando Graña, que además sale en duplex. Exsuceso. Por lo menos hasta ahora, usted sabe Lanata que la televisión es dinámica”, matizó Calabró, tras la chicana del conductor. Acto seguido, Lanata lanzó una calificación atronadora sobre el programa que lidera Magaldi: “Yo pensé ayer qué es Intratables y me di cuenta que es un programa con panel y un conductor. O sea esto es todo lo que es, algo que pasa en todos lados”.

“Magaldi fue una suerte caricatura de Del Moro, como si quisiera hacer lo que hacía Santiago, que era su impronta, eso no se puede imitar. Y también digo, en favor de Magaldi, que lo deben haber vuelto loco por cucaracha. No me gustó el trabajo de ayer pero lo rescato porque es un excelente profesional, pero es el peor trabajo que le vi en televisión“, aseguró la hermana de Iliana Calabró cerrando su columna de rating.

Wanda Nara hizo un sorpresivo comentario sobre Jorge Lanata

Wanda Nara demandaría a Jorge Lanata. La versión cobró fuerza en las últimas horas por la información que dio uno de los panelista de A La Tarde. Y tras el revuelo que se desató, la conductora de MasterChef hizo una inesperada publicación en su cuenta de Twitter.

"La venganza está en marcha y está en manos de Ana Rosenfeld. La semana próxima Wanda demandaría a Lanata por daños y perjuicios", indicó Diego Esteves, uno de los integrantes del programa que conduce Karina Mazzocco en América TV. Según explicó, la esposa de Mauro Icardi iniciaría acciones legales contra el periodista por haber asegurado que tenía leucemia cuando ni siquiera ella había recibido el diagnóstico de sus médicos.

Según Esteves, la demanda de Wanda "es por daño psicológico a ella y su familia". "Por haber confirmado un diagnóstico, que según Wanda Nara al momento que Jorge Lanata diera la información, no lo tenía confirmado ella", completó el periodista. Sin embargo, horas más tarde la empresaria se manifestó al respecto a través de Twitter. "Es mentira!!", se limitó a escribir Wanda al citar la nota de un portal que confirmó la demanda contra el conductor de Periodismo para Todos.