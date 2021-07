Jimena La Torre adelantó el futuro de la hija de Pampita: "Ejecutiva desde chiquita"

A través de su carta astral, Jimena La Torre pronfundizó en torno a las características con las que la hija de Pampita llegó a este plano.

A las 9.30 de la mañana y a través de un parto vaginal, la modelo Carolina "Pampita" Ardohain se convirtió en mamá de Ana, la beba que tuvo junto a su esposo, Roberto García Moritán. En este marco, la tarotista Jimena La Torre adelantó el futuro de la pequeña mediante su carta astral. ¿Qué le augura para su vida?

"Ella nació con el sol en 29:55 de Cáncer, es decir que por cinco minutos no es del signo Leo. Eso todavía la hace canceriana y su luna está en el signo de la mamá, es decir capricornio. Entonces Sol en Cáncer, ascendente en los últimos grados de Leo, venus en Virgo y luna en Capricornio, lo que la une mucho a la mamá”. expresó La Torre, en diálogo con Ciudad Magazine.

Y agregó: "El ascendente lo tiene en los últimos grados de Leo, pasando a Virgo y venus en el primer puesto en el ascendente. Obviamente debe ser bellísima, porque cualquier persona que nace con venus en el ascendente es bellísima y en Virgo. Es decir que tiene una combinación de tierra interesante, una gran productiva y ejecutiva desde chiquita".

Sobre las cartas de tarot que le tocaron a la quinta hija de Pampita, Jimena La Torre predijo un futuro con mucho éxito y proclamó: "Tiene la carta de la sacerdotisa, otra del nueve de oros, que es una lindísima lectura y la reina de bastos. Es decir que tiene una combinación de intuición de capacidad, de persona empresaria ya desde chiquita y tiene la carta de la mamá en el medio de la lectura".

Tal como lo había decidido, la jurado de ShowMatch La Academia trabajó hasta último momento. De hecho, estuvo presente en el programa de Marcelo Tinelli durante la gala del miércoles 21 y bromearon sobre el nacimiento de la nena. En todo momento se sintió bien, pero durante la madrugada comenzó con el trabajo de parto y para acelerarlo, salió a caminar con Roberto por Palermo y finalmente quedó internada.

"Me gustaría tener un parto vaginal, pero si tiene que ser cesárea por salud y requerimiento médico, será. También quisiera ser la persona que limpie a nuestra hija por primera vez, porque no es necesario que sea apenas nace. Siempre está la rutina de limpiar rápido para estimular el cuerpito, pero eso quiero hacerlo yo con paciencia junto a Robert. Después, vacunarla no tiene que ser apenas nace. Puede ser al rato, para que la primera sensación al nacer no sea un pinchazo", detalló la modelo en diálogo con la revista Hola.