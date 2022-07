Jimena Barón sorprendió al revelar por qué discute con su novio: "No se jode"

Jimena Barón reveló cuál es el tema que genera discusiones con Matías Palleiro, su novio.

Jimena Barón reveló en sus redes sociales uno de los motivos que más discusión generan con su pareja. "No se jode", escribió la bailarina y cantante ante la consulta de uno de sus seguidores en Instagram. Cabe recordar que Barón está en pareja con Matías Palleiro desde hace un buen tiempo ya y suele mostrarse muy feliz en sus redes sociales.

Usuaria muy activa en las redes sociales, Jimena Barón aprovechó las preguntas de sus seguidores para dejar en claro que hay algunos temas que le generan problemas con su pareja Matías Palleiro, a quien no suele mostrar, a diferencia de su hijo Momo, un habitué en las historias de Instagram. Después de mucho tiempo de penar por amor, a la autora de "La Cobra" se la está viendo muy feliz tanto por lo que sucede con su novio como también por la vida que lleva con Morrison Osvaldo.

En las últimas horas, Barón decidió interactuar con sus seguidores y los invitó a que le hicieran preguntas en una cajita que dejó en sus historias de Instagram. Ahí mismo uno de sus casi 6 millones de followers le pidió que contara algo de su vida que no se supiera. Lejos de hacerse la desentendida, Jimena Barón respondió con mucha sinceridad y tirándole un palito a su pareja: "Come tanto que directamente desayuna en una ensaladera".

Pero eso no fue todo, porque la cantante siguió en su divertido descargo contra Palleiro. "Nuestras únicas discusiones son por comida", aclaró Barón. Entonces la actriz explicó que ella come muy lento y su pareja no, por lo que Palleiro "se come todo sin consideración". Para cerrar, Jimena Barón fue contundente: "Con la comida no se jode". Cabe recordar que la artista suele compartir las impresionantes comidas vegetarianas que se prepara cada día.

Publicación de Jimena Barón en Instagram

Jimena Barón estalló contra Marcelo Tinelli: "Lo putee bastante"

Jimena Barón se enojó con Marcelo Tinelli y se comunicó con él para descargar su furia y comentarle los motivos de su indignación. Tras haberse peleado públicamente en Twitter por una referencia de Tinelli a Daniel Osvaldo, ex de Jimena Barón, la cantante solucionó su vínculo con el conductor y volvieron a trabajar en conjunto. Sin embargo, ahora un nuevo enfrentamiento vuelve a posicionar a los mediáticos en el medio de la polémica.

El domingo 15 de mayo, Jimena Barón asistió a la gala de los Martín Fierro para representar al jurado de ShowMatch: La Academia. Junto a Pampita, Ángel De Brito, Guillermina Valdés y Hernán Piquín, Barón estaba nominada a la terna de mejor jurado, sin embargo huubo dos ausencias que la indignaron muchísimo: ni Valdés ni Marcelo Tinelli asistieron a la gala que celebra a la televisión nacional.