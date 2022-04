Jimena Barón sorprendió a su hijo Momo con un excéntrico regalo: la inesperada reacción

A través de sus redes sociales, la actriz reveló la divertida reacción de su hijo al toparse con el obsequio.

Jimena Barón contó el excéntrico y original regalo que le hizo a su hijo, Morrison Osvaldo. A través de su cuenta de Twitter, la cantante reveló el divertido ida y vuelta que intercambió con el niño de 8 años cuando vio la sorpresa que le preparó su mamá.

A través de sus perfiles públicos, la intérprete de La Cobra suele mostrar las ocurrencias de su hijo. Particularmente en Instagram, Jimena Barón comparte el día a día con el niño, producto de su relación con Daniel Osvaldo, y divierte a sus miles de seguidores que admiran el vínculo entre ambos. Sin embargo, esta vez la actriz decidió contar esta anécdota a través de la red social del pajarito.

"Le regalé a hijo de sorpresa ordenarle todo el cuarto y ponerle un MINI BAR tipo hotel con latas de coca, chocolates y papas fritas", contó Jimena Barón a través de su cuenta de Twitter. Aunque si bien parecía un gesto muy tierno al haberle dado este excéntrico regalo, la exactriz de Esperanza Mía remató la anécdota.

"Cuando vio todo dijo: '¡SIIIII UNA PLANTITA!' por una planta pedorra que puse tipo decoración arriba de su PROPIO MINI BAR", terminó su descargo Jimena Barón. Rápidamente, cientos de internautas reaccionaron a esta anécdota muy divertidos por la ocurrencia del niño, sin embargo también hubo quienes criticaron a la actriz por "darle comida chatarra a su hijo".

El gran dolor de Jimena Barón: una pérdida de la que no se recuperó

El pasado fin de semana, Jimena Barón apareció en sus redes de una manera peculiar: con fotos llorando, la cantante reveló que ese día su papá cumpliría años. Con un reflexivo mensaje, la actriz recordó a su papá, quien falleció hace ocho años.

"Hoy, papá cumpliría 62 años así que estoy medio bajón porque lo extraño, y una se pregunta dónde estará, si me verá. La vida, la muerte y esas cosas", escribió en una de sus historias de Instagram. "Me quedé acá, lloriqueando un poco, e hice eso que uno inventa para levantar el propio ánimo. Tipo, si me estuvieras mirando, no te gustaría que llore y esté mal. Así que, en tu honor, voy a entrenar, cocinar e intentar tener un día alegre. O al menos, más normal. Siempre en mi corazón", finalizó la cantante junto a una foto de su papá.