Jimena Barón explotó en las redes y no se guardó nada: "Estoy harta"

La actriz y cantante dejó ver a sus seguidores de Instagram qué aspecto de su vida la tiene cansada.

Jimena Barón develó en sus redes sociales un aspecto de su vida que ya no soporta, en relación a sus fracasos amorosos. La intérprete de Flor de Involución se refirió a su vida sentimental y dio a conocer cuál es el patrón en su experiencia que no puede evitar en cada nueva apuesta de amor.

La celebridad de redes compartió en sus historias de Instagram un escrito que ella denominó su "CV para el amor", donde dejó una lista de ítems sobre sus fortalezas y debilidades en relación a los vínculos de parejas. "Si no se llevan bien con mi hijo se deberán tomar el palo por más increíbles que sean en la cama", fue uno de los primeros requisitos que la cantante dejó en su publicación.

"No reviso cosas, no me revisa nada nadie. No aspiro a la convivencia. Si sucediera, apuesto a cuartos y baños separados", agregó, en alusión a su poca intensidad de celos cuando está en pareja. Y sumó: "No sueño con casarme, si es muy importante no me negaría. El sexo es diario y espectacular. Soy bastante más estructurada de lo que parezco y bastante menos loca".

En uno de sus ítems, Barón dejó entrever que estaba soltera, al hacer mención a sus capacidades intelectuales: "Cambio mucho de opinión, me fascina viajar, comer, leer, conocer, charlar y estoy un poco harta de estar sola siendo bastante clara y espectacular". De esa manera, la actriz dejó en claro que su relación con Matías Palleiro, con quien blanqueó su romance en 2021.

Jimena Barón abrió su corazón en las redes al publicar su CV.

Las tiernas palabras de Jimena Barón hacia su hijo

Jimena Barón formó parte del primer programa de La Mesa de Paulina, conducido por Paulina Cocina, y allí hizo un balance de su 2021 en el que destacó su relación con Morrison o "Momo", como es más conocido el niño de 7 años. "Siempre mi hit es Morrison, un pibe que crece y digo… Morrison se duerme y yo me largo a llorar, casi todas las noches de mi vida", soltó, sobre cuán importante es en su vida su vínculo con el hijo que tuvo con el futbolista Daniel Osvaldo.

"Me parece un chabón muy zarpado y es mi hijo, estoy muy orgullosa. Estoy muy sola, bueno los dos", continuó la celebridad sobre la admiración que siente por su hija día a día y cerró: "Y más allá de que pueda o no hacerme un mimo como mamá, digo qué pibe tan espectacular. Si no fuese mi hijo diría ‘qué bronca que no es mi hijo’. Así que sí me emociona mucho".