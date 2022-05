Jimena Barón estalló contra Marcelo Tinelli: "Lo putee bastante"

La cantante y actriz reveló los motivo por los que se indignó con el conductor y contó detalles de la conversacón que mantuvo con él.

Jimena Barón se enojó con Marcelo Tinelli y se comunicó con él para descargar su furia y comentarle los motivos de su indignación. Tras haberse peleado públicamente en Twitter por una referencia de Tinelli a Daniel Osvaldo, ex de Jimena Barón, la cantante solucionó su vínculo con el conductor y volvieron a trabajar en conjunto. Sin embargo, ahora un nuevo enfrentamiento vuelve a posicionar a los mediáticos en el medio de la polémica.

El domingo 15 de mayo, Jimena Barón asistió a la gala de los Martín Fierro para representar al jurado de ShowMatch: La Academia. Junto a Pampita, Ángel De Brito, Guillermina Valdés y Hernán Piquín, Barón estaba nominada a la terna de mejor jurado, sin embargo huubo dos ausencias que la indignaron muchísimo: ni Valdés ni Marcelo Tinelli asistieron a la gala que celebra a la televisión nacional.

Enojada e indignada por el accionar de su compañera y el conductor del programa, Jimena Barón se comunicó con ambos y descargó su furia. "Sinceramente, los llamé a los dos y los putee bastante. A Marcelo le dije ‘loco, seis horas poniéndome extensiones para venir acá, cómo vas a faltar’", reveló la intérprete de Dos Corazones en diálogo con el móvil de Intrusos que estuvo presente en la entrega de galardones.

Analítica sobre la complicada situación que atraviesan Tinelli y Valdés luego de su separación, Jimena Barón se mostró bastante crítica con la elección de ambos artistas. "En algún momento tenés que enfrentar. ¿viste? Entiendo lo que pasa, las situaciones que se están dando, por supuesto, ¿Pero te vas a quedar callado o en silencio toda la vida? Venís, enfrentarás, es la vida, querida", analizó.

En cuánto al diálogo que mantuvo con Tinelli, aseguró que el conductor le comentó los motivos de su ausencia, pero aún así no lo tomó como algo válido para faltar a la ceremonia. "Él me explicó eso, que hay situaciones, que le van a preguntar y yo entendí, pero a los dos les dije que tenían que venir igual", aseguró. "Es entendible que les cae en un momento difícil, ya sabemos eso, lo tengo claro. Pero también tenés que salir a hablar y a contar lo que pasó, es algo que sucedió y nada más. No pasa nada. Bueno, se ve que yo ya aprendí", sentenció.

Jimena Barón habló de su fuerte determinación contra Daniel Osvaldo

Luego de reavivar su amor durante los primeros meses de la cuarentena, Jimena Barón y Daniel Osvaldo finalizaron su vínculo de forma escandalosa. Incluso, la artista decidió alejarse de las redes durante varios meses y se concentró en su bienestar personal.

En este contexto, Jimena Barón explicó por qué no hablar más públicamente de su ex pareja y papá de su hijo. "Viste que yo hace un tiempo que no hablo ni contesto sobre eso. Tengo un hijo hermoso, es grande y yo adopté otra postura que me hace más feliz a mí también", sentenció la cantante sobre el tema.