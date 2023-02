Jimena Barón estalló contra la producción de Gran Hermano: "Un dron"

La cantante salió a defender a Romina, quien esperaba que las personas que entren a la casa sean sus hijas.

Luego de lo que fue la gala del lunes en Gran Hermano las repercusiones llegaron desde diversos puntos de vistas. Una de las que llamó la atención fue la de Jimena Barón que, a través de una catarata de tuits, salió a defender a Romina y se la "picó" a la producción del programa.

La angustia de Romina Uhrig llegó al ver que la persona que ingresó a jugar no tenía que ver con su máximo deseo. La exdiputada vio cómo ingresó su sobrino, pero no sus hijos. Eso llevó a una desilusión muy grande por parte de la jugadora de Gran Hermano, pero la primera pregunta que hizo fue "¿por qué no entraron mis hijas?"

Al ver la angustia de la exdiputada, la cantante y actriz se mostró muy enojada con la producción y estuvo indignada. En sus redes escribió: "Romina llora desesperada pensando que van a entrar las hijas ¿y no van a entrar las hijas? Me muero ¿Las hijas no pueden entrar porque son menores?". La madre de Momo, por su parte, indicó: "Si no pueden quedarse, van a entrar al menos a darle un beso a la mamá. Esperaré atornillada a la tevé". Con respecto a sus intenciones, Jimena Barón se puso del lado de Romina y lanzó: "Si no aparecen esas niñas de sorpresa, yo mañana las busco, les hago trenzas, las ato a un dron y las aterrizo en el jardín de GH"

Una filtración desde afuera

El implicado en esta situación fue Fabián, el sobrino de Romina Uhrig, quien deslizó con algunos códigos informaciones importantes para la exdiputada. En las redes lo descubrieron de inmediato y piden la expulsión del joven. Todo sucedió cuando Romina y el joven quedaron mano a mano en el comedor. Allí, él dijo: “Le delegué mi responsabilidad de lo que me dejaste encargado”. “¿Y ella sabe?”, consultó una de las participantes más fuertes de la casa. Entonces, el sobrino respondió: "Sí, le dije todo".

Un poco preocupada, Romina replicó: “Espero que no se mande ninguna cagada”. “No, le dejé marcado. Le dije: ‘Seguí el protocolo que hago yo acá'”, intentó darle tranquilidad el joven. Recién en ese momento, Romina se dio cuenta de su error y trató de frenar la situación para no caer en una sanción que la complique o la lleve a placa de nominados. “No me cuentes nada por las dudas”, le dijo para terminar el diálogo.