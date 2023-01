Iván De Pineda volvió al modelaje y provocó reacciones inesperadas: las fotos virales

El conductor de Telefe volvió a modelar después de 27 años y revolucionó las pasarelas.

Iván De Pineda sorprendió a todos tras haber vuelto a modelar para la marca Versace, actividad que no realizaba desde hace 27 años. En medio de su conducción en Pasapalabra por Telefe, se revelaron las imágenes con las que revolucionó las pasarelas de Italia.

A través de sus redes sociales, la marca Versace anunció quiénes son los modelos de la campaña masculina. "Los supermodelos Mark Vanderloo e Iván de Pineda son las estrellas de la campaña masculina de Versace para la primavera-verano de 2023, casi tres décadas después de haber protagonizado su primera campaña con la marca", indicaron, refiriéndose al conductor de Telefe y al actor oriundo de Países Bajos.

Iván De Pineda como modelo de Versace|

"Realizada por los fotógrafos Mert & Marcus, la serie de retratos de estudio de los modelos se inspira en las campañas originales de 1996, año en el que Mark e Iván debutaron con la marca, y que rinde homenaje a ambos como lo que son, auténticas leyendas de Versace, ahora y siempre", destacaron desde la empresa de moda italiana. Iván De Pineda no realizaba trabajos vinculados al modelaje desde hace 27 años, por lo que fue toda una revolución su presencia.

Mientras tanto, sigue como conductor del exitoso programa de preguntas y respuestas Pasapalabra que se emite por Telefe. El canal emite las repeticiones de lo que fue el 2022 del ciclo todos los domingos a las 21 horas.

Iván de Pineda confesó el motivo que lo alejó de las redes sociales

Iván de Pineda sorprendió a todos al revelar el insólito motivo por el que se alejó de las redes sociales. "Olvidate", le contestó el modelo y conductor de Pasapalabra a Silvina Escudero cuando la actriz lo instó a abrirse una cuenta de Instagram, donde le aseguró que tendría millones de seguidores.

Hoy en día las redes sociales están tan normalizadas que es muy poco común que haya personas que no tengan perfil ni ingresen en ninguna de ellas, sobre todo teniendo en cuenta la diversidad de aplicaciones que se pueden encontrar. Es aún más inusual que un famoso no tenga redes, dado que es una forma muy usada para sumar trabajo e ingresos con los canjes y publicidades. Entre las celebridades que no tienen redes sociales, una de las que más sorprende es Iván de Pineda, que recientemente contó el insólito motivo que lo llevó a tomar esta decisión.

Después de protagonizar un divertido baile al aire, Silvina Escudero apuró al conductor con buena onda: "Estás muy canchero De Pineda, tendrías que tener Instagram. Ya te lo vengo diciendo de hace rato". Fue entonces que Iván de Pineda explicó el motivo por el que no es parte de la popular red social de Meta. "No olvidate, sería muy aburrido en Instagram", confesó el conductor de Pasapalabra, sincero.

"Tendrías millones y millones de seguidores", le insistió Silvina Escudero en el exitoso programa de juegos que se emite por las tardes de Telefe. Pero la respuesta de Iván de Pineda volvió a apuntar a lo poco interesante que sería su contenido, desechando de esta forma la idea de Escudero: "¿Y qué contaría? Acá enpijamado en casa leyendo…".