Insólito: denunciaron por "robo" a Rodrigo tras 23 años de su muerte

Una persona cercana al cantante cordobés reveló la verdad detrás de uno de los temas más conocidos del artista.

Pese a su temprana muerte, Rodrigo Bueno se convirtió en uno de los mayores referentes de la música popular nacional y su música sigue sonando hasta el día de hoy. Sin embargo, recientemente salió a la luz la verdad detrás de uno de los mayores éxitos del cantante cordobés y sorprendió a miles de fanáticos.

La canción en cuestión es Qué Ironía, aquel tema que es dedicado a un amor no correspondido, la misma que el cantante cordobés llevó por todo el país con sus recitales y que sigue sonando en todas la fiestas. Pero en una reciente entrevista, se reveló que esta canción no fue compuesta por Rodrigo, sino que surgió por uno de los compositores más importantes del país y el cuartetero se la adueñó.

En una entrevista que brindó con Luzu TV, Paz Martínez reveló que él había escrito la canción junto a un amigo y grabado como una balada. Sin embargo, un día iba paseando por Mar del Plata y vio un tumulto de gente que escuchaba cantar a Rodrigo y el hijo de Paz le dice: "¿Che Beto, eso que está cantando Rodrigo no es tuyo?".

Fue en ese momento que el compositor se dio cuenta de que el cordobés se había adueñado de su canción y, al grabarla como se acordaba, la bautizó como Qué Ironía. "Yo no sabía nada. No es que yo la hice para él, era una balada que yo grabé y a él le gustó", reveló Martínez. Más allá del shock del momento, el cantante aseguró que a penas escuchó la versión le gustó mucho y pensó "mirá que bien que queda".

Finalmente, el cantante cordobés se quedó con el tema, le hizo algunas modificaciones a la letra, y le dio los créditos a Martínez. "A él le gustaba mucho lo que yo escribía. Tuve una muy buena relación con Rodrigo", sentenció el compositor.

Un amigo de Rodrigo filtró una inesperada versión sobre Marixa Balli y "Lo mejor del amor"

Marixa Balli nunca pierde oportunidad de recordar el romance que tuvo con Rodrigo Bueno. Hasta ahora solo se conocía la parte contada por la bailarina, pues el próximo 24 de junio se cumplirán 20 años de la muerte del cantante. Sin embargo, un viejo amigo del artista salió a desmentir a la creadora de La Cachaca.

De acuerdo a los reiterados testimonios de la empresa textil, ella fue uno de los grandes amores del "Potro". De hecho, hace algunas semanas reconoció que le molesta mucho haber salido con él, ya que la comparan con otras mujeres y no le gusta que la pongan en el mismo lugar que personas que "no fueron tan importantes para él".

No obstante, Juan Paya salió a desmentir a Marixa y aseguró que el músico no la bancaba. “Lo conocí a Rodrigo porque mi primo fue su sonidista durante muchos años. Fui al 70 por ciento de sus shows y una vez me dijo: ‘Vos acá sos ciego, sordo y mudo’. Y yo eso lo respeté siempre", contó.

“Él no la mostraba como a sus otras novias. Me acuerdo de que cuando aparecía ella Rodrigo me hacía caras. Cuando tocaba en Fantástico ella aparecía y él se escapaba", relató y agregó: "Decidí hablar porque me indigné cuando la vi en PH Podemos Hablar diciendo que una vez la esposó en la habitación para que no saliera”.

Además, según Paya, aseguró que hubo una chica que "sí fue gran amor". "No voy a decir el nombre, él la tenía tatuada. Creo que fue la persona con la que más veces lo ví, la llevaba a todos lados, no le soltaba la mano. Mirando de afuera te podría decir que fue su gran amor o que viviron algo realmente importante", cerró Paya.