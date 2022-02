Insólita revelación de Juana Repetto sobre su intimidad con su esposo: "Tengo"

La actriz se sinceró en su cuenta de Instagram. Juana Repetto habló de su vínculo con Sebastián Graviotto.

Juana Repetto se expresó sobre su intimidad con su esposo, Sebastián Graviotto, y reveló detalles impensados ante el público. La hija de Reina Reech reveló que la rutina familiar y la crianza de los niños se vuelven una gran impedimento a la hora de dedicar tiempo a su pareja.

En medio de una sección de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, Repetto fue consultada por la regularidad con la que tiene relaciones sexuales con su pareja. "Me intriga saber cómo hacen para tener intimidad con tu pareja, tengo un bebé de siete meses y un niño de cinco años. Una vez por semana con suerte", lanzó uno de lo usuarios de internet que sigue a la actriz. "Yo también tengo hijos y una vez por semana con suerte", respondió la hija de Nicolás Repetto sobre la poca intimidad que tiene con su esposo tras el nacimiento de su segundo hijo, Belisario. Juana es también madre de Toribio, a quien tuvo mediante la inseminación de un donante de esperma anónimo.

Juana Repetto le da mucha importancia al contacto con sus seguidores.

Juana Repetto se sinceró sobre la crianza de los hijos y el maltrato

Hace algunos meses, la actriz se expresó en sus redes sociales sobre cuán difíil es maternar y paternar y hacer frente a los comportamientos que los hijos tienen en sus primeros años de vida. "Cuesta asumirlo, hacerse cargo y aún más decirlo, pareciera que al decirlo uno terminara de asumirlo. Lo cual genera un inmenso dolor e indescriptible angustia", soltó la influencer y luego enunció que es necesario empezar por ser conscientes para poder hacer algo al respecto.

"Con todo el dolor del mundo y lágrimas en los ojos yo asumo que como ya saben quienes son parte de esta comunidad, estamos en un momento difícil y en casa hay gritos, enojo, algún apretón de brazo, hay maltrato", soltó la celebridad y dejó en claro que a veces no puede poner en práctica lo que piensa en relación a la crianza de sus hijos. "Pero si bien nada justifica lo anterior, también hay conciencia, hay (pre)ocupación y acción".

Para concluir su posteo, Repetto contó que sabe cuándo necesita solicitar ayuda: "Pido ayuda, noto que no está bien, que no es la forma y no lo quiero en mi hogar y para mis hijos".