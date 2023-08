Inesperado recuerdo de La China Suárez sobre su pasado con Nicolás Cabré: "No me importa"

La famosa actriz rememoró su pasado con el papá de su hija más grande y sorprendió a todos.

La historia entre Eugenia "La China" Suárez y Nicolás Cabré es una de las más escandalosas de la farándula nacional y, aunque ya llevan varios años separados, su relación sigue en el foco de atención. Aunque ahora se encuentran bastante alejados de la polémica, un insólito recuerdo de la actriz dejó a todos sus seguidores atónitos.

El vínculo entre los dos actores comenzó de forma bastante polémica, ya que Cabré finalizó su relación con Eugenia Tobal para iniciar su relación con Suárez luego de serle infiel. Como fruto de este noviazgo, que duró tan solo unos años, nació Rufina, la hija que ambos tienen en común. Y es por ella que hoy en día "La China" y Nicolás decidieron dejar sus diferencias de lado y mantener un vínculo de amistad por el bien de su hija.

Para demostrar esta buena relación, recientemente la intérprete de Desaniversario compartió un peculiar recuerdo junto a Cabré. A través de sus historias de Instagram, Suárez reposteó un video de su paso por la novela Los únicos, en donde actuó junto a su expareja. Precisamente, este clip mostraba una escena en donde Nicolás tenía que "puntuarla a ella".

"Un dos Axel, un dos...", recrimina ella en el video luego de que el personaje del actor le diera un puntaje bajo. "El rigor es la madre de todos los éxitos", contestaba el actor en el clip, pero ella volví a recriminar: "No, pero no me importa".

La China Suárez contó la verdad sobre su vínculo con Pampita: "Dramático"

La China Suárez y Pampita se volvieron enemigas públicas en 2015, cuando la modelo descubrió las infidelidad de Benjamín Vicuña con la actriz. La relación entre el chileno y Carolina Ardohain terminó y meses más tarde, la pareja que protagonizó El hilo rojo confirmó el romance. Desde entonces, pasó mucho entre el trío, pero al parece todo concluyó de forma pacífica y en las últimas horas contó detalles sobre su actual vínculo.

La artista que surgió de Casi Ángeles le festejó el cumpleaños a Amancio, su hijo menor, y como era de esperar, su padre fue parte de la celebración. Pero lo que sorprendió a todos fue que la esposa de Roberto García Moritán también dio el presente. La actriz de 31 años subió una foto con toda la familia y puso “Gracias”.

Y este lunes, Eugenia fue entrevistada en Perro de la Calle y reveló que suelen compartir momentos como familia ensamblada, pero que no las comparten en las redes. “Vende un poco eso de poner un hombre como trofeo y dos mujeres enfrentadas por el mismo hombre. Sigue pasando. Lo que está bueno es mostrar la realidad. La gente a veces cree mucho en las películas que se arman, creen que todo es mucho más grave o más dramático de lo que en realidad es”, señaló Suárez.

“Nosotras tenemos esa relación y hay un montón de eventos familiares en los que nos vemos que obviamente no publicamos nada. Mis hijos fueron al cumple de Anita y se aman", remarcó La China y añadió: "Nos juntamos también en la casa de ella o en mi casa y la mejor. Hemos hablado miles de veces de muchas cosas de la vida y así tiene que ser”.