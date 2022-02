Inesperado futuro laboral: ¿Luis Brandoni a Hollywood?

El reconocido actor Luis Brandoni podría compartir escenas con una mega estrella de Hollywood en su nuevo proyecto laboral, una serie dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Mientras sigue en Mar del Plata, con la temporada veraniega de El acompañamiento, el reconocido actor Luis Brandoni adelantó el que será su nuevo proyecto laboral, de vuelta en Ciudad de Buenos Aires. Y la particularidad de la primicia es que podría llegar a compartir escenas con Robert De Niro, una de las estrellas de Hollywood mejor valuadas en la industria del cine. ¿De qué se trata el nuevo proyecto que volvería a unir a dos viejos amigos?

En diálogo con el periodista Alejandro Cruz (La Nación), Brandoni habló sobre la posibilidad de seguir con la temporada de El acompañamiento -obra que comparte junto a David di Napoli- en Buenos Aires (estaban presentándose en el Multiteatro Comafi) y advirtió: "no creo que volvamos porque tengo un compromiso de hacer una serie de cinco capítulos para Disney+ que dirigirán Gastón Duprat y Mariano Cohn, (Gastón ya me había dirigido en la película Mi obra maestra) a partir de abril. Se llamará Nada. Eso serán muchas horas de grabación y yo ya no tengo edad para hacer cine y teatro al mismo tiempo".

La nota especifica que, si bien no hay demasiada información sobre la nueva producción de la dupla Cohn-Duprat, quien podría sumarse a un capítulo y ser dirigido por los argentinos es Robert De Niro (Taxi Driver, Buenos Muchachos, The Irishman, Toro Salvaje, Cabo de miedo). Lo curioso es que a Brandoni y De Niro los une una vieja amistad que comenzó en 2015, cuando la estrella internacional visitó la Argentina para pasar las Fiestas junto a su familia.

El encuentro entre Robert De Niro y Luis Brandoni

En la mencionada visita de De Niro, fue Lito Cruz quien lo invitó a comer un asado en el que estuvo rodeado de grandes figuras del cine argentino como Federico Luppi, Betiana Blum, Hugo Arana, Víctor Laplce y Luis Brandoni. Días más tarde, el actor macrista agasajaría al actor fetiche de Martin Scorsese con una visita a Casapueblo, en Punta del Este. Por otro lado, gracias a Brandoni De Niro conoció la Casa del Teatro en donde grabó un spot para ayudar a la institución.