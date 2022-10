Inesperado encuentro entre Rusherking y Alberto Fernández: "Quería conocerte"

El músico se tomó una foto con el Presidente y le dedicó palabras de admiración. Rusherking y Alberto Fernández se encontraron en Mar del Plata.

Rusherking sorprendió a sus fans al dejarse ver en un video junto con el presidente Alberto Fernández. La actual pareja de Eugenia "La China" Suárez habló con el jefe e Estado y se tomó una foto cuando lo encontró en medio de un evento.

El Presidente viajó a Mar del Plata con motivo de la inauguración de las Finales Nacionales de los Juegos Evita 2022, evento para el que Rusherking fue convocado como performer de una de las presentaciones musicales. Allí se dio el diálogo entre ambos, con mucha amabilidad,

El diálogo entre Alberto Fernández y Rusherking

Alberto Fernández: Me dijeron que me estaban esperando.

Rusherking: Sí, quería conocerte antes de salir. Es un honor.

A.F: Para mí es un honor también.

R: ¿Nos sacamos una foto?

A.F: ¡Sí, dale!.

"Me pone muy contento estar nuevamente en Mar del Plata. El año pasado también estuvimos para esta fecha y siempre que venimos esta gente nos recibe muy bien", soltó el músico en medio de su show sobre la alegría de haber vuelto a la ciudad balnearia con su arte. Y agregó: "Seguimos muy bien (con 'la China'). Estamos muy bien de novios, enamorados, tranquilos así que todo muy bien", ante las 25 mil personas que acudieron al evento.

El prejuicio de "La China" Suárez antes de conocer a Rusherking

La actriz y cantante contó que en el inicio de su vínculo con Rusherking tenía prejuicios en relación a la diferencia de edad que hay entre ambos (8 años). "Nos conocimos en una fiesta. Yo no lo conocía personalmente, no estaba en mi radar. De hecho, nunca había estado con alguien más chico que yo, nunca en mi vida y no me había fijado y tenía mucho prejuicio", comenzó su descargo la estrella de filmes como Los Padecientes y Abzurdah. Suárez reveló que pensaba que no tendría temas de conversación con el músico por su edad y aceptó que cayó en la tendencia de meter a "todos en la misma bolsa".

"No nos dimos bola esa noche. Teníamos dos amigos de Cupido, uno de su lado y otro del mío. Llevaban y traían. Él es muy tranquilo y a mí me gusta eso. Si hubiera sido un pesado, me hubiera venido a hablar", continuó la celebridad que comenzó su carrera de niña en tiras de Cris Morena. Y cerró: "Él me escribió primero. No recuerdo qué me escribió pero fue algo que había sido muy mala onda, una cosa así. Es que no estaba mala onda, si no conozco a alguien soy así".