Inesperado: el nuevo camino de Paula Chaves alejada de Telefe

La famosa conductora decidió tomarse un respiro de sus días en televisión y se enfocó en profundizar sobre un área que le interesa muchísimo. Los resultados fueron maravillosos.

No caben dudas de que Paula Chaves en una de los rostros más conocidos de Telefe, tanto así que se conoce que ella tiene contrato con el canal pese a no tener proyectos vigentes, ya que quieren mantenerla como una figura fija. Sin embargo, luego de haber finalizado de grabar la última temporada de Bake Off, la cual no cumplió con la expectativas esperadas, la conductora se enfocó en otra área de su vida.

Según pudo conocerse en las últimas horas, este año Paula Chaves decidió enfocarse en el estudio y empezó un curso muy especial. Lo cierto es que durante los meses que duraron las grabaciones de Bake Off, la modelo no dejó de lado esta área de su vida, pero una vez que se desligó de estas responsabilidades, se enfocó en terminar su curso.

Cualquiera que siga a Paula Chaves en sus redes sociales, sabe que es una gran amante de la maternidad y una ferviente militante de los partos respetados, los embarazos que se transitan con tas las herramientas y la información, la lactancia materna y todo lo que tenga que ver con que las personas gestantes puedan vivir este proceso de la mejor manera posible. Por este motivo, la estrella de Telefe decidió profundizar en este tema.

Paula Chaves

"¡Soy Doula!", expresó Paula Chaves en sus redes sociales. En esta foto, se la podía ver junto a sus profesoras que la acompañaron en este tiempo. Muy contenta con este nuevo paso, la conductora celebró a lo grande y se mostró muy feliz de contar con nuevas herramientas para realizar diferentes trabajos relacionados al área que tanto la apasiona.

Qué es ser Duola, el título que recibió Paula Chaves

Para poder dar consejos y acompañar a las personas gestantes en este momento tan importante de sus vidas, Paula decidió hacer el curso de Doula, titulo que la autoriza a nivel teórico para aconsejar y ayudar a las embarazadas, acompañarlas durante el embarazo, el parto y los cuidados al recién nacido. Con todas las herramientas que le enseñaron a lo largo del curso que duró 10 meses, Chaves ya está lista para empezar a ejercer en esta área.

Lo cierto es que el vínculo de Chaves con las Duolas es bastante especial, ya que ella recurrió a una cuando quiso quedar embarazada de Baltazar, su segundo hijo. Lo cierto es que el parto de su primera hija, Olivia, no fue una experiencia muy grata por lo que quiso recurrir a alguien que supiera mejor antes de volver a embarcarse en una embarazo.