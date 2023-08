Inesperada revelación de Christian Sancho sobre Edinson Cavani: "En la cola"

El actor y modelo habló del increíble parecido que tiene con el futbolista uruguayo y lanzó un comentario que sorprendió a Pachu Peña.

Tras la incorporación del futbolista uruguayo Edinson Cavani al plantel de Boca Junior, revivieron los memes por su parecido con el argentino Christian Sancho. Consultado por las increíbles similitudes físicas que comparten, el actor y modelo le confió una inesperada anécdota a Pachu Peña sobre las reacciones que tiene la gente cuando se lo cruza en la calle.

Sancho fue invitado al programa Pachu Stream Master (Luzu TV), del humorista Pachu Peña, y fue consultado por su parecido con Cavani, quien está causando furor desde su llegada a Argentina para jugar en Boca. "¿Te joden mucho con eso?", le preguntó Pachu, a lo que el actor y modelo respondió: “Uhh, ¿sabés cómo están todavía? Recién, ahora, en la cochera de acá al lado. Me empezó a mirar uno y le digo ‘no, mirá que no soy’”.

“¿Vos sabés la cantidad de fotos que me sacaron? Hay fotos que ya me las saco directamente. No se lo niego, porque digo ‘que se lleve la ilusión’. El otro día también, en la cola de una cochera, alguien me dice ‘mi mujer es fanática de tu club y yo te admiro mucho, gracias por venir. ¿Nos podemos sacar una foto?’. Pero no soy... ‘Una foto...’. Bueno, sacatela”, sumó el actor de la tira diaria Botineras y la película Un crack.

Más allá de las risas que generó su relato de desventuras, Christian Sancho se mostró animado ante la eventual posibilidad de conocer a Cavani: “Tendría que encontrarme con él, claro. A mí me parece un crack Edi. Y obviamente me encanta que le vaya bien porque si no me recontra putearían en la calle. Imaginate, si no la mete, voy a ser el culpable yo”.

Cavani, en duda para enfrentar a Racing en la Libertadores: qué tiene el delantero

La dolencia que condicionó al "Matador" de cara al partido es una sobrecarga muscular y el entrenador del elenco "Azul y Oro" tomó la decisión de preservarlo en las horas previas al cotejo. De esta forma, Cavani entrenó de manera diferenciada un día antes de medirse ante los dirigidos por Fernando Gago y todo indica que estará en buenas condiciones. Claro que, todo se definirá una vez que el propio estratega comunique los 11 que saldrán al verde césped.

La buena noticia es que algo similar ocurrió en la previa del encuentro de vuelta contra Nacional por los octavos e igualmente el delantero no se lo perdió. Si bien no lo descartaron del posible 11 titular, sí se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico y no fue el único afectado en la práctica. Su excompañero en el Manchester United, Marcos Rojo, tampoco entrenó a la par del resto, pero igualmente estaría desde el arranque.