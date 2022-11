Increíble: Wanda Nara se volvió a separar de Mauro Icardi

Wanda Nara reveló en sus redes sociales que quiso darle una nueva oportunidad a su relación con Mauro Icardi, pero no hubo caso.

Wanda Nara sorprendió a sus millones de seguidores al confirmar que nuevamente se separó de Mauro Icardi, quien se hizo viral en las últimas horas con una insólita fotografía que compartió en sus redes sociales. "No resultó", aseguró la empresaria en sus historias de Instagram ante la pregunta de un seguidor.

Después de varias semanas en Argentina, Wanda Nara volvió a Turquía para estar con sus hijos y decidió darle una nueva oportunidad a su relación con Mauro Icardi. La polémica pareja se tomó unas vacaciones en un lugar paradisíaco que ya visitaron en el pasado: Islas Maldivas. Pero mientras el futbolista buscó convencer a sus seguidores con que la reconciliación era una certeza, la empresaria dejó en claro qué piensa ella.

Es que si bien Wanda no había hablado del tema en público, su círculo íntimo aseguraba que no era cierta la reconciliación y Yanina Latorre hasta se animó a asegurar que la empresaria estaba enamorada de L-Gante. Pero en las últimas horas, Nara aprovechó su regreso a la Argentina para responder las consultas de sus seguidores y ahí contó su verdad.

"¿Por qué no decís que te reconciliaste?", le preguntó un usuario, sin filtro. La respuesta de Wanda no tardó en llegar y fue contundente: "Porque estaría mintiendo". Pero eso no fue todo, porque también explicó que intentó darle una nueva oportunidad a una relación "de tantos años".

"Pero no resultó", cerró con sinceridad la empresaria sobre su relación con Mauro Icardi. Sobre por qué regresó al país, Wanda Nara explicó que tenía compromisos laborales pendientes en Argentina.

La insólita foto que compartió Icardi con Wanda que se volvió viral

Solo un rato antes de que Wanda Nara confirmara que su intención de volver con el futbolista no había prosperado, Icardi compartió una foto en sus redes sociales que sorprendió a todos. Es que el delantero del Galatasaray sigue intentnado convencer a sus seguidores que se reconcilió con la empresaria, pero lo hizo de una forma un tanto extraña.

En la imagen que publicó en su cuenta de Instagram, se puede ver al futbolista en la playa dándole un beso muy cariñoso a su exesposa. Pero así como se lo nota feliz a Icardi, la expresión de Wanda Nara no se condice con la del padre de sus hijas, sino que varios usuarios de redes sociales opinaron que la empresaria puso cara de asco y, obviamente, se hizo viral prácticamente de inmediato.